羅大佑到玖壹壹跨世代魅力 南投草地音浪震出國際獎項白金榮耀

南投城市行銷再傳捷報，南投縣政府新聞及行政處主辦的「一心二夜演唱會」，近日在2026年美國謬思創意大獎中脫穎而出，勇奪「活動類演唱會」最高等級白金獎，成為地方政府大型活動少見登上國際舞台的案例。

美國謬思創意大獎由國際獎項協會（IAA）主辦，被視為全球創意設計與活動策展領域的重要指標之一，白金獎需在視覺設計、敘事創意與執行品質等面向獲得評審85分以上高度肯定。過去包括多場國際巡演與指標性演唱會皆曾獲獎，此次由地方政府主導活動奪下白金獎，相當難得。

新聞及行政處處長蔡明志表示，這項榮耀屬於所有參與演出的藝人，以及在活動現場維持秩序、共同完成活動的數萬名民眾。他強調，一場大型活動能獲得國際肯定，並非單一團隊成果，而是縣府與縣民共同完成的城市作品。

他也指出，縣府同仁長期投入活動規劃與執行，從前期策展到現場調度，均以國際活動標準自我要求，這座白金獎座是團隊努力的具體成果。

「一心二夜演唱會」以「跨世代音樂對話」為核心概念，分為兩晚不同主題演出，試圖打破世代隔閡。首日「經典之夜」邀請羅大佑、胡德夫、李建復、鄭怡、金智娟、王海玲等資深音樂人登台，以民歌與華語經典喚起世代共同記憶，現場呈現大規模合唱氛圍。

第二晚「音浪之夜」則由玖壹壹、韋禮安、美秀集團及U:NUS等流行音樂團體接力演出，強烈節奏與舞台設計吸引年輕族群湧入，草地場域一度化身大型戶外音樂派對。

評審團特別肯定活動選址於具歷史意義的中興新村大操場，利用開放綠地與低密度城市空間，打造「城市即舞台」的沉浸式體驗。活動並結合茶博會意象，將地方產業與文化生活融合，使音樂展演延伸為城市品牌體驗。期間因應大規模人潮導入交通安全與消防防災宣導，透過互動式設計轉化為民眾參與內容，被評審視為公共政策與文化活動結合的創新示範。

一心二夜演唱會活動單日吸引超過8萬人次進場，兩日累計突破14萬人次，不僅帶動地方觀光，也推升夜間經濟與城市能見度。

南投縣府表示，未來將持續以國際活動標準推動城市行銷，並將此次獲獎經驗轉化為長期策展能量，讓南投在文化、觀光與城市品牌上持續向國際靠攏。

獲頒謬思創意大獎白金獎後，新聞及行政處長蔡明志（左二）和團隊開心合影，展現南投城市行銷與大型活動策展成果。圖／南投縣政府提供