快訊

民進黨正式提名黃世杰、莊競程 賴總統推薦：桃竹最佳人選

空襲前後全被看光！外媒：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

Booking.com傳資安事件！官方認部分訂單資料外洩 緊急重設PIN碼

聽新聞
0:00 / 0:00

羅大佑到玖壹壹跨世代魅力 南投草地音浪震出國際獎項白金榮耀

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣新聞及行政處長蔡明志手持白金獎獎座，見證「一心二夜演唱會」走向國際創意獎項舞台的重要里程碑。圖／南投縣政府提供
南投縣新聞及行政處長蔡明志手持白金獎獎座，見證「一心二夜演唱會」走向國際創意獎項舞台的重要里程碑。圖／南投縣政府提供

南投城市行銷再傳捷報，南投縣政府新聞及行政處主辦的「一心二夜演唱會」，近日在2026年美國謬思創意大獎中脫穎而出，勇奪「活動類演唱會」最高等級白金獎，成為地方政府大型活動少見登上國際舞台的案例。

美國謬思創意大獎由國際獎項協會（IAA）主辦，被視為全球創意設計與活動策展領域的重要指標之一，白金獎需在視覺設計、敘事創意與執行品質等面向獲得評審85分以上高度肯定。過去包括多場國際巡演與指標性演唱會皆曾獲獎，此次由地方政府主導活動奪下白金獎，相當難得。

新聞及行政處處長蔡明志表示，這項榮耀屬於所有參與演出的藝人，以及在活動現場維持秩序、共同完成活動的數萬名民眾。他強調，一場大型活動能獲得國際肯定，並非單一團隊成果，而是縣府與縣民共同完成的城市作品。

他也指出，縣府同仁長期投入活動規劃與執行，從前期策展到現場調度，均以國際活動標準自我要求，這座白金獎座是團隊努力的具體成果。

「一心二夜演唱會」以「跨世代音樂對話」為核心概念，分為兩晚不同主題演出，試圖打破世代隔閡。首日「經典之夜」邀請羅大佑、胡德夫、李建復、鄭怡、金智娟、王海玲等資深音樂人登台，以民歌與華語經典喚起世代共同記憶，現場呈現大規模合唱氛圍。

第二晚「音浪之夜」則由玖壹壹、韋禮安、美秀集團及U:NUS等流行音樂團體接力演出，強烈節奏與舞台設計吸引年輕族群湧入，草地場域一度化身大型戶外音樂派對。

評審團特別肯定活動選址於具歷史意義的中興新村大操場，利用開放綠地與低密度城市空間，打造「城市即舞台」的沉浸式體驗。活動並結合茶博會意象，將地方產業與文化生活融合，使音樂展演延伸為城市品牌體驗。期間因應大規模人潮導入交通安全與消防防災宣導，透過互動式設計轉化為民眾參與內容，被評審視為公共政策與文化活動結合的創新示範。

一心二夜演唱會活動單日吸引超過8萬人次進場，兩日累計突破14萬人次，不僅帶動地方觀光，也推升夜間經濟與城市能見度。

南投縣府表示，未來將持續以國際活動標準推動城市行銷，並將此次獲獎經驗轉化為長期策展能量，讓南投在文化、觀光與城市品牌上持續向國際靠攏。

獲頒謬思創意大獎白金獎後，新聞及行政處長蔡明志（左二）和團隊開心合影，展現南投城市行銷與大型活動策展成果。圖／南投縣政府提供
獲頒謬思創意大獎白金獎後，新聞及行政處長蔡明志（左二）和團隊開心合影，展現南投城市行銷與大型活動策展成果。圖／南投縣政府提供

南投縣政府去年在中興新村舉辦「一心二夜演唱會」結合跨世代音樂卡司與戶外草地舞台，吸引大批民眾參與，並勇奪2026美國謬思創意大獎白金獎。圖／南投縣政府提供
南投縣政府去年在中興新村舉辦「一心二夜演唱會」結合跨世代音樂卡司與戶外草地舞台，吸引大批民眾參與，並勇奪2026美國謬思創意大獎白金獎。圖／南投縣政府提供

美國 演唱會 玖壹壹

延伸閱讀

獲美國繆思創意獎 世界宗教博物館靈性生態理念獲國際認同

智慧經營／臺北文創總經理劉麗惠 台灣原創力 走向國際

相關新聞

羅大佑到玖壹壹跨世代魅力 南投草地音浪震出國際獎項白金榮耀

南投城市行銷再傳捷報，南投縣政府新聞及行政處主辦的「一心二夜演唱會」，近日在2026年美國謬思創意大獎中脫穎而出，勇奪「活動類演唱會」最高等級白金獎，成為地方政府大型活動少見登上國際舞台的案例。

台中大甲車站周邊日式宿舍群公聽會反應不佳 市府：再與台鐵溝通

台中市大甲火車站周邊有數棟日本時代的鐵路宿舍，市府希望活化成文創與商業空間，日前辦理地方招商說明會，反應不佳。民意代表指出，市府連耐震補強、使用執照變更等等都還沒做，如何吸引業者？市府表示，該地產權屬於台鐵公司，會再就公聽會意見與台鐵溝通。

衝突升溫…南投名間焚化爐 密集環評挨批

南投縣府昨、今舉行名間焚化爐二階環評範疇界定相關會議，遭質疑正值春茶採收季卻密集開會，痛批行政暴力。民進黨縣長參選人温世政聲援「堅決反對在名間蓋焚化爐」，可透過「雞尾酒療法」提高資收率等，協調其他縣市去化。縣長許淑華反駁，若單純能處理就不會堆積垃圾卅萬噸，學霸醫師應該理性看問題，不要受政治影響。

觀察站／逢選舉年 環保議題變政治題

南投縣無自主垃圾焚化設施，仰賴外縣市代燒處理，隨各地焚化量能吃緊，中央跨縣市調度機制未穩定運作，南投縣內垃圾累積逾三十萬噸，去化壓力持續升高。縣府提出新建又遭反對，更逢選舉年，環保議題成為難解的政治題。

台中漢神洲際購物廣場人多 七期百貨商圈也見車流

台中市北屯區漢神洲際購物廣場10日開幕以來，根據台中市政府估計，開幕首3日共吸引逾30萬人前往。警方今天說，同時段七期百...

台中大里內元路老舊水管改善有譜 560戶居民受益

台中市大里區內元路一帶自來水管線老舊，漏水率亦高，立法委員何欣純接獲民眾陳情，向自來水公司爭取改善汰換總長2472公尺水管，受益戶數約560戶，今前往舉辦施工前說明會，水公司表示會在120個工作天完工，改善地方水壓、水質及老舊管線漏水問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。