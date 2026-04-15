台中大甲車站周邊日式宿舍群公聽會反應不佳 市府：再與台鐵溝通

台中市大甲火車站周邊有數棟日本時代的鐵路宿舍，市府希望活化成文創與商業空間，日前辦理地方招商說明會，反應不佳。民意代表指出，市府連耐震補強、使用執照變更等等都還沒做，如何吸引業者？市府表示，該地產權屬於台鐵公司，會再就公聽會意見與台鐵溝通。

經濟發展局指出，大甲商圈周邊日式宿舍群招商說明會基地面積4367.3平方公尺，位於大甲車站前廣場，包含3棟木構造建築與3棟加強磚造宿舍，市府與台鐵公司合作，希望引進特色商家進駐，活化日式宿舍群；2021年初修復完畢，歷經多次協商，今年4月8日再次舉辦招商說明會。

民進黨議員施志昌今天在議會質詢指出，原本很多業者有意願進駐，但上周聽完招商說明會，紛紛打退堂鼓；正常的委外招商如審計新村，政府要先編列計畫修繕老舊建物、改造景觀和公共空間，並變更好建物的使用執照，企業或商家進駐只要專心經營產品、吸引遊客就好。

施志昌表示，大甲日式宿舍群的招商大異其趣，市府要求得標廠商必須負責建物耐震補強、老樹維護、變更使照等等，這怎麼能叫招商，乾脆叫委外代辦工程就好了；就算有財團願意接手，處理這些程序就要一、兩年，這不是委外招商，是要民間自掏腰包幫政府補坑。

副市長黃國榮答詢回應，主要問題在於日式宿舍群的產權，該地屬於台鐵公司，市府接受台鐵委託辦理招商，廠商反應不佳，應該與台鐵交涉。經發局長張峯源表示，一直都有與台鐵溝通，現在的招商條件就台鐵擬定，目前先把公聽會等程序走完，市府會蒐集業界意見，再與台鐵協商是否變更條件。