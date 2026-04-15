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觀察站／逢選舉年 環保議題變政治題

聯合報／ 本報記者賴香珊

南投縣無自主垃圾焚化設施，仰賴外縣市代燒處理，隨各地焚化量能吃緊，中央跨縣市調度機制未穩定運作，南投縣內垃圾累積逾三十萬噸，去化壓力持續升高。縣府提出新建又遭反對，更逢選舉年，環保議題成為難解的政治題。

南投縣早年曾因行政院決策停建焚化爐，後續處理機制未能補足缺口，形成長期外運依賴，但垃圾無法順利去化，逐年累積。現階段中央與地方在權責分工與資源配置上缺乏整合機制，使處理風險集中於無自有設施的縣市。

縣府推動自建焚化設施，原屬環境治理範疇，卻因選舉接近，快速升溫。二○二二年，前縣長林明溱卸任前規畫在竹山鎮興建「綠能永續中心」，擬透過焚化設施將垃圾製成燃料棒，引發爭議，而當年同樣面臨地方選舉，鎮長陳東睦爭取連任，時任立委許淑華挑戰縣長，相關議題成選戰攻防焦點，最終喊停；甚至延燒至隔年立委補選，影響林明溱選情，被視為補選失利的因素之一。

如今，反焚化爐抗爭，從最初的地方自救會及環保團體質疑，焚化爐可能帶來空汙與健康風險，更恐影響「全台最大茶產地」名間鄉的茶葉品質，因年底選戰逼近，綠營政治人物出現加入反對行列，使議題從專業討論轉為政治攻防，復刻二○二二的意味濃厚。

尤其從民進黨主席賴清德總統喊出「雞尾酒療法」，其黨內參選人温世政呼應多元解決垃圾問題，喊出「南投不需要焚化爐」，原鼓勵地方新建焚化設施的環境部瞬間噤聲，名間焚化爐議題，逐漸簡化為「要不要蓋」的二元對立。

而南投縣府當年奉行政院命令停建焚化爐，造就垃圾堆積的環保問題，如今又因中央與地方權責分工、資源配置及政治競逐交織，成政治題，雖有助動員支持者，卻壓縮理性討論空間，公共政策難以回歸專業評估，恐不利南投解決垃圾問題。

行政院 南投 焚化爐

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觀察站／逢選舉年 環保議題變政治題

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