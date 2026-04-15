衝突升溫 名間焚化爐 密集環評挨批

名間焚化爐環評相關會議近日密集召開，引發地方抗議，民進黨縣長參選人温世政到場聲援反對蓋焚化爐。南投縣長許淑華呼籲，「學霸醫生應理性看問題」，不要為反對而反對。記者賴香珊／攝影

南投縣府昨、今舉行名間焚化爐二階環評範疇界定相關會議，遭質疑正值春茶採收季卻密集開會，痛批行政暴力。民進黨縣長參選人温世政聲援「堅決反對在名間蓋焚化爐」，可透過「雞尾酒療法」提高資收率等，協調其他縣市去化。縣長許淑華反駁，若單純能處理就不會堆積垃圾卅萬噸，學霸醫師應該理性看問題，不要受政治影響。

環團與自救會代表指出，縣府自元月底辦理二階環評範疇界定會議，隨後在上月十六日、本月一至二日及昨、今兩天排定延會，短短一個月內五天三場，且地點不在名間，居民不易與會。又值春茶採收影響生計，名間鄉長陳翰立痛批縣府，「根本看不起名間人」現場與抗議民眾高呼「行政暴力」「凌遲農民」等口號。

時代力量主席王婉諭痛批，南投縣政府在縣長許淑華領導下，早已淪為「焚化爐公關公司」，以程序霸凌名間鄉親，實質排除公民參與，會中未討論替代方案，範疇界定會成橡皮圖章。

民進黨縣長參選人温世政到場聲援「堅決反對在名間蓋焚化爐」他強調南投縣每日一般垃圾量約兩百五十九噸，可透過「雞尾酒療法」提高資源回收、推動廚餘資源化、優化善用民營焚化設施，另與其他縣市區域協調去化，可完全去化。

許淑華曾回應「雞尾酒療法」多元處理垃圾，縣府早就在做。温世政則說，「有做，但做不好」南投縣資源回收、廚餘處理等成績是全國倒數，地方政府多由藍營執政，區域明明能協調，「像賴清德總統在白沙屯媽起駕，就邀中彰投苗候選人區域聯防。」

對此，南投縣長許淑華說，若單純能以「雞尾酒療法」解決，南投垃圾就不會堆積逾卅萬噸，温世政可能不了解，全國焚化爐老化處理量能低，各縣市自有垃圾都去化不完了，不一定能協助南投，國家政策方向及環境部也鼓勵規畫新焚化爐。

許淑華也向温喊話，作為學霸醫生應理性看待問題，盼他不要受到政治影響，被議題綁架，被特定團體牽著鼻子走，「為了反對而反對」她覺得可惜，應以更宏觀角度去深入了解南投縣鄉親需求及期待。