台中大里內元路老舊水管改善有譜 560戶居民受益

台中市大里區內元路一帶自來水管線老舊，漏水率亦高，立法委員何欣純接獲民眾陳情，向自來水公司爭取改善汰換總長2472公尺水管，受益戶數約560戶，今前往舉辦施工前說明會，水公司表示會在120個工作天完工，改善地方水壓、水質及老舊管線漏水問題。

何欣純說，大元里內元路及周邊巷弄部分自來水管線老舊，水壓不穩，還有漏水及爆管等問題，汰換自來水管是最基礎、最重要的民生工程。

自來水公司說，工程經費4450萬元，將依路段條件分別汰換100mm及200mm延性石墨鑄鐵管，以提高管線耐用度與防漏效果，減少因老舊管材造成的破管漏水情形，改善供水穩定性。後續將待市府許可後進場施工，施工前3日也會張貼施工宣導單，提醒居民及早因應。無自來水用戶也可把握機會申請，省下路面修補費用。

何欣純說，施工期間會對交通與居民出入造成影響，要請自來水公司施工前提前張貼宣導單，讓鄉親及早掌握期程與影響範圍，並盡量採分段施工、縮短工區占用時間，把對生活與交通的不便降到最低。