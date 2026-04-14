農林漁牧啟動調查 議員籲中市府：普查「說真話」別填表交差

農林漁牧業普查中，台中市議員張瀞分指出，市府這次調查不能只做表面數據，應如實反映農地實際使用現況，例如有農地已開闢為停車場，就不要存在「紙上農地」，反映現況，才能作為未來國土規劃與都市計畫調整的重要依據。

台中市議員今舉行財政經濟業務質詢，國民黨議員張瀞分指出，2025年農林漁牧業普查已在4月10日啟動，這項每5年一次的全國調查，目的是掌握最新農漁業發展數據，作為政府擬定政策、產銷計畫及提升農民福利的重要基礎。她強調，除了基本統計，更應看清農業轉型、休閒農業發展及安全農業的實際狀況，這些都攸關未來政策方向。

她也點出問題關鍵，現在不少農地名義上是農業用地，實際上卻早已變成停車場、倉庫，甚至工廠，特別是在都市邊緣地區更為明顯。如果普查仍停留在帳面資料，無法反映真實使用情況，未來都市計畫或土地重劃就會失真，甚至影響整體發展。

張瀞分直言，許多原縣區早已都市化，但土地仍被限制為農業使用，形成制度與現實脫節，「不能一直活在舊資料裡」，這次普查應該成為檢視與調整的契機。

農業局長李逸安表示，普查有助掌握農業最新發展趨勢，未來土地規畫也會配合實際需求，評估哪些區域適合持續農業發展，哪些土地已不適合耕作，或可轉作更有效利用。他強調，土地資源有限，農業與工商發展都很重要，若土地條件改變，政府在推動公共建設或其他用途時，農業局也會配合。

經發局長張峯源則補充，若普查揭露新的土地使用狀況與數據，經發局也會納入評估，作為後續產業與土地規劃的參考。

張瀞分要求市府，這次普查不只是「填表交差」，而是要讓農地使用現況「說真話」，才能讓政策跟上現實，避免規畫持續累積錯誤。