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台中漢神洲際購物廣場人多 七期百貨商圈也見車流
台中市北屯區漢神洲際購物廣場10日開幕以來，根據台中市政府估計，開幕首3日共吸引逾30萬人前往。警方今天說，同時段七期百貨商圈未受影響，一度還針對車潮實施斷流。
漢神洲際購物廣場來勢洶洶，台中市交通局觀察開幕首3日吸引逾30萬人潮前往，由於部分路段及路口實施交通管制，周邊交通狀況大致良好。而13日、14日兩天雖然是平常上班日，館內仍然滿滿人氣，許多網友忍不住貼文感嘆，「這些人是都不用上班哦！」
面對漢神洲際購物廣場的磁吸，台中市其他各區百貨業者都不敢掉以輕心，尤其每到假日就塞車的七期百貨商圈，大家都關心交通問題是否可以因而改善，但警方表示，在漢神洲際開幕後的首個週末假期，七期百貨商圈人潮沒有明顯影響，還因等待停車的車流太多，一度實施斷流措施。
漢神洲際開幕後，還有多家品牌待開幕，今天就有漢來美食餐飲集團旗下兩大人氣品牌「漢來名人坊」與「漢來上海湯包」正式開幕，其中名人坊台中洲際店更增設燒臘部門，帶來受北部消費者喜愛的招牌料理「京式片皮鴨」，成為這次新店的一大亮點。
知名百貨女鞋業者東笙集團也集結旗下6大品牌進駐漢神洲際，藝人鍾瑤今天還應邀到場擔任一日店長，除展示多款流行鞋款外，還分享實用穿搭秘笈。
東笙集團總經理魏麗慧表示，台中是發展成熟的城市，消費多元，看好台中的消費潛力，一舉集結旗下6個品牌進駐百貨據點，針對不同族群的需求，推出不同功能鞋款以滿足消費者。
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