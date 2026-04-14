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私人娛樂招待所網路公然攬客 議員批中市府「狀況外」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議員陳文政指私人招待所在網路公然攬客，批評市府面對這類新型態營業模式明顯狀況外；市府表示將依法查核。圖／陳文政提供
台中市議員陳文政指私人招待所在網路公然攬客，批評市府面對這類新型態營業模式明顯狀況外；市府表示將依法查核。圖／陳文政提供

新冠疫情過後，台中出現越來越多打著「私人招待所」名義經營的娛樂場所，設有包廂、KTV設備、酒類飲料，還透過IG、Google公開攬客，市議員陳文政質疑這些場所既已對外營業，就不該再以「私人招待所」之名規避管理，遊走灰色地帶，並批評市府面對這類新型態營業模式明顯狀況外；市府表示將依法查核。

國民黨議員陳文政表示，這些場所不少設在商辦甚至住宅內，表面自稱私人空間，實際上卻公開招攬消費者上門，早已不是單純朋友聚會。他質疑，這類場所究竟有沒有依法辦理商業登記？登記項目與實際營業內容是否相符？場地使用、消防安全、建築用途，是否涉及供酒、視聽歌唱等行為，市府都應主動查明。

經發局長張峯源表示，依照場地、設備及服務內容判斷，這類場所應屬八大行業範疇。地稅局長沈政安指出，若有提供KTV設備，並以包廂費、低消、包場費、茶資等名目對外收費，確實可能涉及娛樂稅，將依法查核。

陳文政強調，他是要提醒市府，這種公開存在、公開攬客的現象早已不是秘密，不能因為掛上「私人招待所」的名稱，就放任業者遊走法律灰色地帶。他也直言，自己一直很痛恨台中被外界貼上「風化城」標籤，從過去的德州撲克餐廳、水煙館、住宅區酒吧，到現在這類新型態招待所，問題一再出現，市府卻始終缺乏積極作為。

陳文政要求市府正面面對，主動盤點、主動清查，釐清是否涉及違規營業、公安風險與稅負逃漏問題，不能等到發生治安事件、消費糾紛甚至公安事故後，才來追究責任。他強調，業者若要經營，就應依法登記、依法納管、依法安檢、依法繳稅，這才是對守法業者最基本的公平。

國民黨 台中

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