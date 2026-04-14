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台中中央市場拆除挨批淪廢棄物天堂 中市府：盡速清除

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市北區中央市場已使用半世紀，市府活化改建，但拆除工程一波三折，去年10月鷹架遭強風吹倒，近日遭民眾檢舉有工程車將廢棄物倒入拆除現場。圖／陳俞融提供
台中市北區中央市場已使用半世紀，市府活化改建，但拆除工程一波三折，去年10月鷹架遭強風吹倒，近日遭民眾檢舉有工程車將廢棄物倒入拆除現場。圖／陳俞融提供

台中市北區中央市場已使用半世紀，市府活化改建，但拆除工程一波三折，去年10月鷹架遭強風吹倒，近日又遭民眾檢舉有工程車將廢棄物倒入拆除現場。民進黨市議員批評工地管理形同虛設，淪廢棄物天堂，要求市府盡速清除，並加速招商。台中市副市長黃國榮表示，要求廠商盡快清運及中央市場拆除工程。

台中市議會今財政經濟業務質詢，市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、謝家宜、蕭隆澤等人聯合質詢，指近期民眾舉報有不明車輛將廢棄物，直接倒入中央市場的拆除工地，行徑誇張，且影片中可見倒入工地的並非混凝土粒料，而是夾雜木材與鐵條，如回填入恐造成地層下陷與土壤汙染，要求盡速清除。

經發局指出，中央市場拆除工程接近尾聲，廢棄物是當時中央市場攤商留下來原有的家具、生活廢棄物，由車輛從前段工地運到後段工地，由於合作清運業者在歲修，因此清出後暫置拆除工程現場，會要求5月底前清運完成。

中央市場拆除既有建物後，市府將活化轉型，打造融合公園綠地及商業空間的多功能園區。不過，2025年8月21日辦理第一次公告招標，地上權存續期間70年，底價達3億7340萬元，最後因「無人投標」而流標。

市議員陳俞融批評，中央市場土地價值連城，但自從盧市府接手招商以來，成績慘不忍睹，讓黃金精華區淪為荒地。

財政局長游麗玲表示，流標是因目前不動產景氣不佳，投資者對商場興趣缺乏，原本去年11月28日要第二次公告招標，因中央市場拆除工程鷹架倒塌延誤，會加速招商作業。

台中市議會今財政經濟業務質詢，市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、謝家宜、蕭隆澤等人聯合質詢中央市場拆除與招商進度。記者陳秋雲／攝影
台中市議會今財政經濟業務質詢，市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、謝家宜、蕭隆澤等人聯合質詢中央市場拆除與招商進度。記者陳秋雲／攝影

建物 民進黨 陳雅惠

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