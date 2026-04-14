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「新娘白紗」許願藤往年物稀為貴 今年量產價格親民

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
白色許願藤今年量產上市，花瀑像新娘白紗裙。記者簡慧珍／攝影
白色許願藤今年量產上市，花瀑像新娘白紗裙。記者簡慧珍／攝影

紫色許願藤開花時有紫色花瀑的美稱，彰化縣「花的故鄉」田尾鄉今年開賣白色許願藤，純白花序下垂稱作「新娘白紗」，深獲許多民眾喜愛卻不知如何種植；業者今表示，栽種方法跟紫色許願藤一樣，但要有心理準備，白色的生長速度慢一半。

許願藤屬於馬鞭草科，葉片粗糙，自古被東南亞錫器製作者用來擦亮錫器，因此稱作錫葉藤，來台後美化名稱為許願藤，每年3月花季開始，許願藤垂下長長花序並開花，常見的紫色許願藤贏得紫色花瀑美名，常見網美到紫色許願藤打卡。

白色許願藤也被引進台灣，生長速度慢，園藝業者種5年以上才形成花瀑，量少價揚，討喜的金桔一棵350元，白色許願藤售價上千元，在園藝植物選擇性、替代性都高的情形下，白色許願藤銷路受限。

田尾鄉公路花園發展協會前理事長、鳳凰園藝負責人許再生說，無論紫色、白色，許願藤種3年開花，5年以上花序才夠長、開花好看，白色許願藤生長速度是紫色的一半，長得慢拉高栽培成本，今年以前的白色許願藤每棵1500元，業者用心栽培達到量產規格，今年推廣價每棵390元。

許再生表示，許願藤以土植為佳，盆栽要注意保持充足水分，白色許願藤花瀑像新娘婚紗，純潔浪漫不輸紫色許願藤，花謝剪掉花序可再長出開花，從春季3月盛開到5月。

白色許願藤進入開花期，今年價格不到往年三分之一。記者簡慧珍／攝影
白色許願藤進入開花期，今年價格不到往年三分之一。記者簡慧珍／攝影

東南亞 園藝 彰化縣

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