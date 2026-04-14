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審計部點中市商圈修繕失衡 3年僅4處海線自嘲三等商圈

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊典忠指出，海線如梧棲舶來品商圈、沙鹿鹿寮成衣商圈長期缺乏資源，形同被邊緣化。記者陳秋雲／攝影
台中市議員楊典忠指出，海線如梧棲舶來品商圈、沙鹿鹿寮成衣商圈長期缺乏資源，形同被邊緣化。記者陳秋雲／攝影

審計部今年2月查核發現，台中市24處商圈中，近3年僅4個商圈申請到修繕經費，且全數集中於市區，議員楊典忠說，海線商圈如梧棲舶來品商圈、沙鹿鹿寮成衣商圈長期缺乏資源，形同被邊緣化。市府指出，海線兩處商圈因尚未完成立案，影響申請資格。

楊典忠表示，經發局每年編列約220萬元商圈設施修繕預算，但自2022年至2025年間，僅有4個商圈獲得補助，其中3個位於中區、1個在北屯區，其餘20個商圈完全未受惠。審計部也點出，市府未建立明確的修繕審查標準，導致資源分配合理性備受質疑。

他指出，海線商圈問題尤為明顯。梧棲舶來品商圈長期缺乏設施更新，而沙鹿鹿寮成衣商圈入口意象設施，為前市長胡志強任內設置，至今已老舊破損，卻始終未獲修繕經費支持。另一方面，台中市觀光旅遊網「大玩台中」仍將鹿寮商圈列為重要景點，形成「對外行銷、對內不給資源」的政策落差。

楊典忠質疑，市府每年編列包括978萬元商圈輔導費、220萬元修繕經費等，總計逾2000萬元商圈相關預算，但在縣市合併16年後，仍未能輔導鹿寮商圈正式立案，顯示制度與執行出現落差。他要求市府全面檢討商圈政策，建立公平分配機制，讓各區商圈皆有發展機會。

副市長黃國榮表示，認同經發局應更主動協助商圈立案與發展。

經發局長張峯源則回應，海線兩處商圈尚未完成立案，影響資源申請資格，未來將主動盤點需求並加強輔導；他指出，任內已協助成立4處新商圈，後續也將深入了解各地商圈在立案過程中面臨的困難，提出對應協助措施。

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