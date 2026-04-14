三月瘋媽祖！白沙屯、大甲媽估150萬人次過境台中 盧秀燕籲注意安全

苗栗白沙屯媽祖4月12日起駕，超過46萬名香燈腳報名隨行，今天進入彰化；台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境將在4月17日深夜起駕，將徒步跨越中、彰、雲、嘉四縣市，預計4月26日回鑾安座，沿途將有百萬信眾隨行。台中市長盧秀燕表示，這個月宮廟遶境過境台中可能破150萬人次，呼籲民眾配合指揮管制，注意安全。

盧秀燕今天主持市政會議表示，3月瘋媽祖，每年農曆3月媽祖出巡遶境，重要廟宇都在中部，白沙屯媽祖近50萬香燈腳過境台中。4月17日周五早上8點20分，東區樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄10萬人次跟隨，上午10點東區慈聖宮天上聖母遶境3千人隨行，當晚10點5分大甲鎮瀾宮媽祖遶境年度盛會，破百萬人次跟隨。

4月25日上午7點，梧棲大庄浩天宮媽祖遶境3千人，以及農曆三月十五日保生大帝誕辰遶境3千人隨同。

盧秀燕指出，各大宮廟遶境這個月過境台中可能破150萬人次，感謝警方日以繼夜守護神明和信眾安全，呼籲民眾注意安全，配合指揮管制，希望遶境順利。