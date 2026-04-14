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動物用藥新制引憂 議員籲配套避免衝擊臨床與醫病信任

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員（右起）陳俞融、陳雅惠、張芬郁、謝家宜與蕭隆澤聯合質詢，動物用藥新制引憂，議員籲完善配套。記者陳秋雲/攝影
台中市議員（右起）陳俞融、陳雅惠、張芬郁、謝家宜與蕭隆澤聯合質詢，動物用藥新制引憂，議員籲完善配套。記者陳秋雲/攝影

台中市議會今進行財政經濟委員會業務質詢，針對近期引發關注的「動物用藥新制」多位議員質疑制度仍在調整階段，若相關配套未同步到位，恐影響第一線獸醫在急診與特殊情況下的用藥彈性，進一步衝擊臨床判斷與飼主信任。

市議員陳雅惠聯合張芬郁、謝家宜、陳俞融、蕭隆澤、陳淑華指出，台中市已設立寵物醫療糾紛溝通平台，顯示相關醫療爭議有增加趨勢，甚至需政府介入協助，反映問題已從制度面延伸至第一線實務。議員強調，毛孩醫療攸關生命安全，用藥更是核心關鍵，制度調整若未兼顧臨床需求，將使基層醫療面臨更大壓力。

陳雅惠質詢農業局長李逸安，市府是否已掌握動物醫院實際用藥情況，並建立定期查核機制；同時要求說明，新制上路後對急診與重症醫療的潛在影響，是否已完成事前評估。

她進一步追問，若出現藥品登錄不足或替代藥物取得困難等情形，市府是否已有具體應變方案，抑或仍以事後透過糾紛平台處理為主。

農業局長李逸安表示，設立寵物醫療糾紛溝通平台，主要是導入專業獸醫與調解機制，協助飼主與醫療端即時溝通，改善過去處理時間冗長與資訊不對稱問題。

副市長黃國榮則指出，動保處具備專業獸醫人力，對相關議題已有一定掌握，未來將持續蒐集各界意見，滾動檢討制度設計與執行方式，強化配套措施，兼顧醫療現場需求與動物福祉。

多位議員呼籲，動物用藥新制推動過程，應同步建立完整配套與應變機制，確保第一線獸醫在急重症情境下仍具備必要用藥彈性，避免因制度落差導致醫療風險升高，並影響飼主對整體寵物醫療體系的信任。

寵物 陳雅惠 台中市

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