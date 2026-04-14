糯米荔枝收成恐減90％ 地方籲中市加速災損補助救農民

今年因暖冬導致糯米荔枝開花率偏低，台中市議員林德宇勘查發現產況不佳，部分果園甚至可能無收成，要求市府盡速啟動天然災害救助機制，協助農民度過難關。農業局表示正在彙整各地災損。

林德宇表示，他於3月底邀集農業局前往大里竹仔坑、霧峰桐林等主要產區會勘，現場觀察到糯米荔枝因氣候異常影響，開花率極低，預估整體收成可能低於一成，情況相當嚴峻。他質疑，3月26日現勘後已要求儘速啟動災損評估，目前農業局、公所、農會及農改場等單位的後續進度仍不明確。

農業局長李逸安回應，經議員反映後，市府已於3月底展開會勘，並通報產地區公所進行查報，目前正彙整各地受損情形。不過，由於荔枝尚未全面進入生果期，已與農改場專家討論，建議於5月中旬再進行一次全面會勘，以更精確掌握整體損失。

林德宇指出，糯米荔枝受損情況已相當明確，不應因等待黑葉荔枝產況而延誤救助時程。他要求農業局即時向農民說明目前掌握的災損狀況，並依「從寬、從速、從優」原則爭取現金救助，避免農民承受過長的不確定期。

林德宇強調，已請立委何欣純向農業部反映，盼中央與地方協力，加速災損認定與補助作業，確保農民權益，減輕氣候異常帶來的衝擊。