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影／名間焚化爐環評頻開會挨批「行政暴力」 促縣長選戰正面開打

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
環團及地方居民痛批南投縣府1個月內密集排定3場5天的名間焚化爐二階環評範疇界定會議，質疑「行政暴力」，民進黨縣長候選人温世政（左四）、時代力量主席王婉諭（左三）等到場聲援。記者賴香珊／攝影
環團及地方居民痛批南投縣府1個月內密集排定3場5天的名間焚化爐二階環評範疇界定會議，質疑「行政暴力」，民進黨縣長候選人温世政（左四）、時代力量主席王婉諭（左三）等到場聲援。記者賴香珊／攝影

南投縣政府今、明兩天辦理名間焚化爐二階環評範疇界定會議第三次延會，地方及環團會前痛批縣府1個月內密集排定3場共5天會議，且地點都在南投市，質疑「行政暴力」，民進黨縣長候選人温世政、時代力量主席王婉諭等到場聲援。

環團與自救會代表指出，縣府自元月底辦理二階環評範疇界定會議，隨後在上月16日、本月1至2日及今明兩天排定延會，短短1個月內3場5天，且地點不在名間，居民與會不易，又值春茶採收影響生計。名間鄉長陳翰立痛批縣府，「根本看不起名間人」，現場與抗議民眾高呼「行政暴力」、「凌遲農民」等口號。

時代力量主席王婉諭痛批，南投縣政府在縣長許淑華領導下，早已淪為「焚化爐公關公司」，不僅密集召開環評範疇界定會議，以程序霸凌名間鄉親，實質排除公民參與，會中也未討論替代方案，程序正義蕩然無存，範疇界定會成橡皮圖章。

民進黨縣長候選人温世政也到場聲援重申「堅決反對在名間蓋焚化爐」，他強調南投縣每日一般垃圾量約259噸，可透過「雞尾酒療法」提高資源回收、推動廚餘資源化、優化善用民營焚化設施，並與其他縣市區域協調去化，將可完全消化。

由於許淑華曾回應「雞尾酒療法」多元處理垃圾，縣府早就在做。温世政則說，「有做，但做不好」，南投縣資源回收、廚餘處理等全國倒數，地方政府多由藍營執政明明能協調，像賴清德總統昨在白沙屯媽就邀中彰投苗候選人區域聯防。

對此，南投縣長許淑華說，若單純能以「雞尾酒療法」解決，南投垃圾就不會堆積逾卅萬噸，溫世政可能不了解，全國焚化爐老化處理量能低，各縣市自有垃圾都去化不完了，不一定能協助南投，國家政策方向及環境部也鼓勵規畫新焚化爐。

許淑華也向温喊話，作為學霸醫生應理性看待問題，而他最初環境部同方向支持興建，盼他不要受到政治影響，被議題綁架，被特定團體牽著鼻子走，「為了反對而反對」，她覺得可惜，他應以更宏觀角度去深入了解南投縣鄉親需求及期待。

南投縣長許淑華（中）針對民進黨縣長候選人温世政到場聲援反焚化爐，呼籲他不要受到政治影響，被議題綁架，被特定團體牽著鼻子走，「為了反對而反對」。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（中）針對民進黨縣長候選人温世政到場聲援反焚化爐，呼籲他不要受到政治影響，被議題綁架，被特定團體牽著鼻子走，「為了反對而反對」。記者賴香珊／攝影

南投縣政府今、明兩天辦理名間焚化爐二階環評範疇界定會議第三次延會，地方及環團痛批1個月內密集排定3場5天會議，質疑「行政暴力」。記者賴香珊／攝影
南投縣政府今、明兩天辦理名間焚化爐二階環評範疇界定會議第三次延會，地方及環團痛批1個月內密集排定3場5天會議，質疑「行政暴力」。記者賴香珊／攝影

南投縣長許淑華針對民進黨縣長候選人温世政到場聲援反焚化爐，呼籲他不要受到政治影響，被議題綁架，被特定團體牽著鼻子走，「為了反對而反對」。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華針對民進黨縣長候選人温世政到場聲援反焚化爐，呼籲他不要受到政治影響，被議題綁架，被特定團體牽著鼻子走，「為了反對而反對」。記者賴香珊／攝影

南投縣府1個月內密集排定3場5天的名間焚化爐二階環評範疇界定會議，環團及地方不滿質疑是「行政暴力」，民進黨縣長候選人温世政（左4）、時代力量主席王婉諭（左3）等到場聲援。記者賴香珊／攝影
南投縣府1個月內密集排定3場5天的名間焚化爐二階環評範疇界定會議，環團及地方不滿質疑是「行政暴力」，民進黨縣長候選人温世政（左4）、時代力量主席王婉諭（左3）等到場聲援。記者賴香珊／攝影

環團及地方居民痛批南投縣府1個月內密集排定3場5天的名間焚化爐二階環評範疇界定會議，質疑「行政暴力」，民進黨縣長候選人温世政（中）到場聲援。記者賴香珊／攝影
環團及地方居民痛批南投縣府1個月內密集排定3場5天的名間焚化爐二階環評範疇界定會議，質疑「行政暴力」，民進黨縣長候選人温世政（中）到場聲援。記者賴香珊／攝影

環境部 民進黨 南投 焚化爐

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