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大甲鎮瀾宮媽祖遶境17日展開 彰化永靖動員備素膳、休息站
大甲媽祖遶境將於4月17日晚間自大甲鎮瀾宮起駕，彰化縣永靖鄉甘澍宮、永安宮等7宮廟與居民也動員起來將在沿途設點心站與齋飯區迎接媽祖和香客，還有成美文化園及永靖鄉共好協會將設2處「環保香客服務中心」，提供福慧床、素膳、淋浴等服務，香客可多加利用。
永靖鄉長魏碩衛表示，大甲媽今年遶境將會行經永靖鄉內的甘澍宮、慶福宮、永安宮、永福宮、壽錫堂、輔天宮、天聖宮共7廟宇，因此各廟宇志工近日也都開始籌備迎媽祖，沿途也有居民將自發設置點心站與齋飯區，將展現全鄉動員迎客的熱情款待。鄉公所也將於媽祖回鑾期間，在公所前方發放象徵祝福的壓轎金，與信眾共享平安福氣。
而頂新和德文教基金會、永北社區發展協會、成美文化園也將於頂新大樓與永靖慈濟環保站2處據點提供香客服務，安排有福慧床、素膳、淋浴及充電休憩空間，服務時間為去程4月18日下午1點到4月19日上午8點，回程4月23日下午下午1點到24日上午7點。
加入「頂新和德文教基金會」LINE官方好友，可掌握香客服務資訊，也有機會獲得頂新和德文教基金會和永靖甘澍宮跨界聯名推出象徵「善」意、限量Q版媽祖摺疊扇，香客服務內容查詢網址：https://reurl.cc/8ejQOX
成美文化園也推出「2026大甲媽祖遶境」香客優惠，4月17至30日，戴任一宮廟帽子或令旗入園享「門票半價」優惠，目前園內許願藤及花旗木正盛開，民眾參加媽祖遶境，也可順遊賞花。
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