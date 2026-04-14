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大甲鎮瀾宮媽祖遶境17日展開 彰化永靖動員備素膳、休息站

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
頂新和德文教基金會香客服務站志工們將動員起來準備素膳迎接香客。資料照／頂新和德文教基金會提供
頂新和德文教基金會香客服務站志工們將動員起來準備素膳迎接香客。資料照／頂新和德文教基金會提供

大甲媽祖遶境將於4月17日晚間自大甲鎮瀾宮起駕，彰化縣永靖鄉甘澍宮、永安宮等7宮廟與居民也動員起來將在沿途設點心站與齋飯區迎接媽祖和香客，還有成美文化園及永靖鄉共好協會將設2處「環保香客服務中心」，提供福慧床、素膳、淋浴等服務，香客可多加利用。

永靖鄉長魏碩衛表示，大甲媽今年遶境將會行經永靖鄉內的甘澍宮、慶福宮、永安宮、永福宮、壽錫堂、輔天宮、天聖宮共7廟宇，因此各廟宇志工近日也都開始籌備迎媽祖，沿途也有居民將自發設置點心站與齋飯區，將展現全鄉動員迎客的熱情款待。鄉公所也將於媽祖回鑾期間，在公所前方發放象徵祝福的壓轎金，與信眾共享平安福氣。

而頂新和德文教基金會、永北社區發展協會、成美文化園也將於頂新大樓與永靖慈濟環保站2處據點提供香客服務，安排有福慧床、素膳、淋浴及充電休憩空間，服務時間為去程4月18日下午1點到4月19日上午8點，回程4月23日下午下午1點到24日上午7點。

加入「頂新和德文教基金會」LINE官方好友，可掌握香客服務資訊，也有機會獲得頂新和德文教基金會和永靖甘澍宮跨界聯名推出象徵「善」意、限量Q版媽祖摺疊扇，香客服務內容查詢網址：https://reurl.cc/8ejQOX

成美文化園也推出「2026大甲媽祖遶境」香客優惠，4月17至30日，戴任一宮廟帽子或令旗入園享「門票半價」優惠，目前園內許願藤及花旗木正盛開，民眾參加媽祖遶境，也可順遊賞花。

成美文化園及永靖鄉共好協會也將設2處「環保香客服務中心」，提供福慧床、素膳、淋浴等服務，香客可多加利用。圖／頂新和德文教基金會提供
成美文化園及永靖鄉共好協會也將設2處「環保香客服務中心」，提供福慧床、素膳、淋浴等服務，香客可多加利用。圖／頂新和德文教基金會提供

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