台中神岡國小逢豪雨北棟地下室淹水 爭取設防水遮雨採光罩

台中市神岡國小圓形廣場往下挖，且北棟教室排水設計不當，逢豪大雨時，北棟地下室易淹水，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今天午邀台中市教育局等單位到場勘查，爭取教育局補助，增設防水遮雨採光罩等，改善地下室逢大雨就淹水問題。

台中市教育局小教科長宋玟蓁與神岡里里長王百瀛到場會勘，宋玟蓁表示，將與校方研議協助改善淹水問題。

周永鴻表示，神岡國小北棟地下室設攀岩場、彈簧床、跳高墊、體適能活動軟墊等多項運動設備，供師生體育課、課後活動及社區民眾運動使用，但地下室因地形較低且上方無遮蔽，每逢大雨雨水大量灌入，排水系統來不及處理，致嚴重積水，設備反覆泡水毀損。

神岡國小校長郭冠毅說，本月4日強降雨再次造成地下室淹水，設備反覆泡水加速耗損，只好採用桌椅等墊高，此問題已經困擾學校多年。

神岡里里長王百瀛表示，20多年前他擔任神岡國小家長會副會長時，地下室就出現淹水問題，至今未改善，因地下室的運動空間也開放社區使用，盼盡快改善。

周永鴻表示，地下室是孩子上課和活動的空間，積水造成地面濕滑，更可能讓學生滑倒受傷，安全問題不能再拖。治本的方式就是把遮雨防水做好，他會持續追蹤教育局經費核定進度。