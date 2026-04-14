台中潭子瓶頸巷道拓寬工程急停工 老舊護岸有結構安全疑慮

台中市潭子區潭富路二段160巷及157巷瓶頸道路拓寬工程因護岸結構安全疑慮緊急喊停，立委楊瓊瓔與市議員賴朝國今天邀集相關單位現勘協調，將原規劃懸臂式工法變更為箱涵式設計，確保工程安全與拓寬效益。因農業灌溉需求與即將進入汛期，拓寬工程將等今年11月枯水期才能復工。

立委楊瓊瓔與市議員賴朝國今天會同台中市政府建設局、養護工程處、農田水利署台中管理處、潭子區公所及大豐里長廖張玉梅、大豐社區發展協會理事長林清彬與多位居民到場現勘。

廖張玉梅表示，該路段長年因巷道狹窄、會車困難，成交通瓶頸，近年社區發展與工廠進駐，車流量明顯增加，改善工程勢在必行。

養護工程處說明，此案原採懸臂式工法進行道路拓寬，工程已進場施工，但過程中發現既有四尺八分線護岸結構老舊，強度不足，若持續以懸臂方式施作，恐無法承載新增結構重量，緊急停工並提出設計變更。經專業評估後，決定改採箱涵式工法，提升整體結構穩定性，同時達成道路拓寬及四尺八分線護岸一併改善目標。

依規劃，潭富路二段160巷將施作約150公尺，經費約2000萬元；157巷則施作約200公尺，經費約3000萬元。改善後道路寬度可由原本最窄處2.3公尺擴增至約8公尺，大幅提升通行效率與安全性。施工期間需設置臨時擋土設施，將影響車輛通行，屆時須配合改道措施。

養護工程處說明，四尺八分線原為農業灌溉用途，現階段仍肩負農業供水功能，考量農作需求及汛期將至，若此時復工恐影響灌溉供水，無法立即重新施工，預計等到11月進入枯水期後再行復工。

多位居民表示，該路段路線蜿蜒且狹窄，尤其上下班時段與貨車通行時經常塞車甚至發生擦撞。大家期待拓寬改善工程，雖然目前暫時停工感到失望，但若是為安全與長遠考量，仍願意配合等待。

賴朝國表示，該案歷經多年爭取才得以啟動，地方寄予高度期待，未料施工後才發現護岸結構問題，強調安全絕對不能妥協。

楊瓊瓔表示，該路段周邊有兩處大社區、約100多戶居民，且鄰近潭雅神綠園道及多家中小型工廠，日常有大量汽機車與貨車進出，但現有巷道平均寬度僅約3公尺，最窄處只有2.3公尺，會車困難。她強調，道路拓寬確有迫切必要，但護岸結構問題不得不停工並變更設計，現階段又不能貿然施工影響農業灌溉，請居民體諒。