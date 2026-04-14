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台中經濟旱澇不均？ 議員促盧市府建公債融資補償機制

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員施志昌（右）、林祈烽為中小企業請命。圖／施志昌提供
台中市議員施志昌（右）、林祈烽為中小企業請命。圖／施志昌提供

台中產業資金壓力升溫，「資金大旱」隱憂浮現。民進黨市議員施志昌、林祈烽於議會質詢時指出，在AI浪潮與科技業強力吸金效應下，台中經濟出現「一邊資金氾濫、一邊嚴重乾涸」的失衡現象，傳統產業與中小企業籌資困境加劇，呼籲市府審慎推動建設公債，避免進一步擠壓民間融資空間。

施志昌表示，市長盧秀燕赴美招商雖展現積極作為，但基層產業卻面臨前所未見的資金壓力。他分析，當前金融市場在風險控管與報酬導向下，資金大量流向半導體與AI等高成長產業，銀行在授信總量管制下，優先配置資源給「科技新貴」，導致工具機與傳統製造業貸款額度遭壓縮，形成明顯的「籌資排擠效應」。

此外，隨著綠色金融門檻提高，大型企業可透過海外發債取得資金，中小企業卻高度依賴本地銀行融資。許多傳統工廠因缺乏碳盤查與ESG相關資料，在申貸過程中頻頻受阻，甚至遭遇變相「金融歧視」，使轉型之路更加艱難。

針對市府規劃發行建設公債，施志昌提出警示，認為在資金緊縮時刻推出相對低風險的公債商品，恐吸引金融機構優先認購，進一步排擠中小企業貸款資源，形同「與民爭利」。他直言，若資金鏈持續收縮，傳統產業將面臨無法轉型、研發與支付薪資的多重壓力，衝擊地方就業與家庭生計。

為此，施志昌提出三項建議：首先，建立「建設公債補償機制」，市府應依發債規模同步編列預算，作為中小企業融資保證，確保銀行放款量能不被抽離；其次，推動「綠色融資輔導」，補助中小企業進行碳盤查與ESG建置，降低跨入綠色金融門檻的成本；第三，要求經發局主動與金融機構協調，在產業轉型過渡期避免緊縮授信，防止出現「雨天收傘」情形。

對此，財政局長游麗玲回應，公債資金來源多元，涵蓋證券、保險及票券業，並非完全仰賴銀行體系，對放款市場影響有限。經發局長張峯源則表示，中央已針對關稅與產業轉型編列8100億元預算，市府將協助有需求的中小企業銜接中央專案，提升融資效率，減輕資金壓力。

民進黨 中小企業 台中

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