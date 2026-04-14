台中逢甲商圈人流失守千萬大關 議員促「搶救百億商圈」

根據逢甲大學統計行銷研究小組調查，2024年逢甲商圈全年人流約770萬人次，較2023年減少約79萬人次，粗估2025年人流會再下修至750萬人次，與過去平均每年吸引破千萬、甚至一年吸引1220萬人次，市議員籲中市府搶救曾被譽為百億黃金商圈的逢甲夜市。

台中市議會定期大會財政經濟業務質詢，國民黨市議員張廖乃綸關切逢甲商圈、夜市的整體營運狀況，希望市政府能串連水湳經貿園區重大建設及周邊古蹟與文化活動，吸引更多觀光客到逢甲商圈停留、消費。

張廖乃綸指出，雖然根據交通部觀光署以電信大數據統計，逢甲商圈、逢甲夜市去年還有894萬多人次造訪，但逢甲商圈人流減少也反映在租屋市場上，近來網路社群也再度熱烈討論逢甲周邊短短百公尺就有超過10間店面招租，還有在地餐飲業者還發起自救活動，只要在其中一家店消費，就可以憑發票到另一家店免費兌換餐點。

張廖乃綸強調，經發局過去曾以營利事業所得稅收、綜合所得稅、營利事業銷售額等數據解釋雖然商圈人流減少，但購買力不減，或者認為網購、外送平台等消費型態的改變來解釋，但是，連在地業者都發起聯手救逢甲行動，市政府應該更努力為逢甲帶來人潮。尤其是學術機構調查發現，「住宿商機」成為逢甲商圈消費結構主要推力，市政府更應該想辦法讓住宿的觀光客在逢甲商圈、夜市停留更長時間，增加消費。

張廖乃綸建議，水湳經貿園區的綠美圖、中央公園、台中國際會展中心都已經完工啟用，未來還有流行影音中心，將會帶來更多的人潮，水湳經貿園區就緊鄰逢甲商圈，逢甲周邊還有張廖家廟等古蹟，以及老二媽回西屯省親遶境的媽祖文化活動，經發局應該與觀光旅遊局、文化局等單位合作，將這些軟硬體資源有效串聯，創造更大經濟效益。

經發局長張峯源表示，商圈經濟除了看人流數也要觀察購買力，台中市約有26萬個店家，整體來說營收狀況都是正成長，但國際局勢的動盪確實可能影響一般民眾的消費意願。

副市長黃國榮表示，市府各單位針對大型活動期間，都會配合行銷周邊商圈，例如大型展覽或演唱會在水湳經貿園區舉行，市府在宣傳過程中也會連結周邊商圈，未來在行銷的串聯上，市府會進一步加強。