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想脫單？中市府化身最強月老牽紅線 推主題式聯誼配對率達84%

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府自2021年推出主題式單身聯誼活動，透過活動設計拉近互動，讓相親不再尷尬。圖／台中市政府提供
台中市政府自2021年推出主題式單身聯誼活動，透過活動設計拉近互動，讓相親不再尷尬。圖／台中市政府提供

台中市政府自2021年推出主題式單身聯誼活動，融合電影、旅行、音樂、桌遊及在地文化等元素，在興趣帶動交流的設計下，讓相親不再尷尬，吸引單身族群熱烈參與。民政局長吳世瑋表示，市府化身最強月老，活動配對率從2021年39%躍升至2025年84%。

吳世瑋指出，主題式單身聯誼自2021年開辦以來，活動場次由最初6場擴大至25場，累計吸引4761人次參加，成功促成1461對佳偶配對，平均配對率更由2021年的39%大幅躍升至2025年的84%，成果亮眼；活動滿意度也逐年提升，2024年達88.6%，2025年再攀升至97.68%，獲單身族群高度肯定。

吳世瑋表示，市府自2025年起將活動報名費用減半，降低參與門檻與經濟負擔，提升市民參與意願；同時也推出「女性揪伴禮」方案，鼓勵較內向或首次參與的女性朋友攜伴報名，透過好友同行降低陌生感與參與壓力，讓更多單身民眾願意走出生活圈。

民政局指出，今年攜手各戶政事務所推出25場主題式單身聯誼活動，並規劃「甜蜜手作系」、「心動遊戲局」、「浪漫旅拍派」、「質感文青場」及「陽光運動派」五大主題，打造更多元的交友體驗。

活動分兩階段報名，第一階段13場次已全數額滿；第二階段12場次將於4月15日上午8時開放報名，每人報名費500元，報名詳情請至網站（ https://www.pr23.com.tw/115年台中市單身聯誼活動 ）查詢。

聯誼活動規劃手作體驗，讓參加者在自然互動中拉近距離。圖／台中市政府提供
聯誼活動規劃手作體驗，讓參加者在自然互動中拉近距離。圖／台中市政府提供

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