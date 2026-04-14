新住民機車駕訓專班開班 中市加碼補助最高領2800元

根據逢甲大學統計行銷研究小組調查，2024年逢甲商圈全年人流約770萬人次，較2023年減少約79萬人次，粗估2025年人流會再下修至750萬人次，與過去平均每年吸引破千萬、甚至一年吸引1220萬人次，市議員籲中市府搶救曾被譽為百億黃金商圈的逢甲夜市。

2026-04-14 10:48