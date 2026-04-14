快訊

食品加當歸、黃耆等73項藥材 衛福部修法超量視為藥品

LINE Pay刷起來！全台51處商圈、夜市消費享最高10%折扣 規則一次看

非典工作愈來愈受青睞？逾九成不想轉正職 專家揭2原因

聽新聞
0:00 / 0:00

新住民機車駕訓專班開班 中市加碼補助最高領2800元

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中所新住民駕訓專班，中市加碼補助最高領2800元。圖／豐原監理站提供
台中所新住民駕訓專班，中市加碼補助最高領2800元。圖／豐原監理站提供

台中區監理所及臺中市后里戶政事務所辦理「新住民機車考照專班」，由台中區監理所媒合豐原中山駕訓班，戶政事務所招生承辦，除交通部原有的1300元外，台中市府再加碼1500元，合計最高可獲得2800元補助金，限額3500名。

新住民機車考照專班前天開課，課程為期三天，規劃6小時學科與10小時術科專業訓練外，更特別納入家事法規與防範數位性暴力等多元課程，守護新住民權益。

豐原監理站表示，根據統計，參加過機車駕訓的學員較未受訓者，違規率可降低約59%、肇事率降低約36%。為鼓勵民眾落實防禦駕駛觀念，交通部針對全台民眾提供1300元駕訓補助至今年11月30日止，數量有限，用完為止。

台中市政府為加強年輕族群的安全駕駛觀念，針對設籍台中市或在台中市高中、大學就讀的18歲以上學生，推出「加碼補助」方案，115年3月16日至11月30日期間，於台中市指定駕訓班完成訓練並取得駕照者，除交通部原有的1300元外，市府再加碼1500元，合計最高可獲得2800元補助金。

交通部 駕照 機車 駕訓班

延伸閱讀

新北推青年發展補助…團體最高10萬 即日起開放申請

北市租補推新制 若房東刁難 美意恐難落實

一張喊到35萬元！計程車行高價炒車牌亂象 交部修法要管

交部擬修法遏止計程車掛牌費亂象 最重罰9萬、廢照

相關新聞

台中神岡國小逢豪雨北棟地下室淹水 爭取設防水遮雨採光罩

台中市神岡國小圓形廣場往下挖，且北棟教室排水設計不當，逢豪大雨時，北棟地下室易淹水，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今天午邀台中市教育局等單位到場勘查，爭取教育局補助，增設防水遮雨採光罩等，改善地下室逢大雨就淹水問題。

台中潭子瓶頸巷道拓寬工程急停工 老舊護岸有結構安全疑慮

台中市潭子區潭富路二段160巷及157巷瓶頸道路拓寬工程因護岸結構安全疑慮緊急喊停，立委楊瓊瓔與市議員賴朝國今天邀集相關單位現勘協調，將原規劃懸臂式工法變更為箱涵式設計，確保工程安全與拓寬效益。因農業灌溉需求與即將進入汛期，拓寬工程將等今年11月枯水期才能復工。

台中經濟旱澇不均？ 議員促盧市府建公債融資補償機制

台中產業資金壓力升溫，「資金大旱」隱憂浮現。民進黨市議員施志昌、林祈烽於議會質詢時指出，在AI浪潮與科技業強力吸金效應下，台中經濟出現「一邊資金氾濫、一邊嚴重乾涸」的失衡現象，傳統產業與中小企業籌資困境加劇，呼籲市府審慎推動建設公債，避免進一步擠壓民間融資空間。

台中逢甲商圈人流失守千萬大關 議員促「搶救百億商圈」

根據逢甲大學統計行銷研究小組調查，2024年逢甲商圈全年人流約770萬人次，較2023年減少約79萬人次，粗估2025年人流會再下修至750萬人次，與過去平均每年吸引破千萬、甚至一年吸引1220萬人次，市議員籲中市府搶救曾被譽為百億黃金商圈的逢甲夜市。

想脫單？中市府化身最強月老牽紅線 推主題式聯誼配對率達84%

台中市政府自2021年推出主題式單身聯誼活動，融合電影、旅行、音樂、桌遊及在地文化等元素，在興趣帶動交流的設計下，讓相親不再尷尬，吸引單身族群熱烈參與。民政局長吳世瑋表示，市府化身最強月老，活動配對率從2021年39%躍升至2025年84%。

新住民機車駕訓專班開班 中市加碼補助最高領2800元

台中區監理所及臺中市后里戶政事務所辦理「新住民機車考照專班」，由台中區監理所媒合豐原中山駕訓班，戶政事務所招生承辦，除交通部原有的1300元外，台中市府再加碼1500元，合計最高可獲得2800元補助金，限額3500名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。