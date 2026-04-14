「螢之聲」點亮南投中寮山林 成永續體驗新典範

每年3到5月是螢火蟲季節，南投中寮龍鳳瀑布連續5年舉辦「螢之聲」活動，今年擴大舉辦，透過工藝體驗、音樂文化、特色市集與生態導覽，吸引民眾走入山林賞螢，並讓更多人深入體驗在地文化，進而認識中寮，吸引青年投入偏鄉發展。

「螢之聲」活動日前在南投中寮龍鳳瀑布登場，將山水景致轉化為沉浸式舞台，參與者可體驗工藝DIY，夜間則有觀螢導覽及戶外音樂祭，引領民眾深入探索中寮豐富生態資源。

今年活動由青年永續領導力發展協會與中寮之藝共同主辦，禾康消防股份有限公司、農業部農村發展及水土保持署南投分署、愛幼永續協辦。中寮之藝是中寮青年建立的自我品牌，創辦人楊博惇表示，地方創生推動不易，透過活動讓更多人親身走進中寮、認識中寮，更深入體驗在地生態與文化，進而支持偏鄉發展。

漳平溪文化藝術協會理事代表唐加和說，「螢之聲」已邁入第五屆，展現長期深耕成果，地方發展關鍵在於長期耕耘與資源回流，而非短期活動，期待未來結合產業、文化與創新能量，吸引更多青年投入。

禾康消防公司總經理陳淞屏指出，中寮擁有得天獨厚的自然環境，在現代高壓生活下，更需透過走入戶外為身心靈充電。企業投入地方創生，不僅是社會責任的實踐，也期望能拋磚引玉，引入更多資源進入偏鄉，為地方帶來長遠發展動能。

青年永續領導力發展協會理事長周學鏵說，此次活動邀請中寮在地小學生參與市集體驗，從中建立自信與連結。永續的關鍵不在於一次性的資源挹注，而是建立能夠長期循環的支持系統，讓善的影響力持續擴散。

周學鏵強調，「螢之聲」不只是一場活動，也是一場關於人與土地深度連結的實驗。透過跨界合作與在地參與，逐步建構出一個兼具文化深度與永續價值的地方創生模式，也為台灣偏鄉發展提供嶄新的想像與可能。

南投中寮龍鳳瀑布連續5年舉辦「螢之聲」活動，吸引民眾走入山林賞螢。圖／青年永續領導力發展協會提供

青年永續領導力發展協會理事長周學鏵。圖／青年永續領導力發展協會提供

禾康消防公司總經理陳淞屏。圖／青年永續領導力發展協會提供