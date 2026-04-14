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芬園2養豬場 偷用廚餘遭查

聯合報／ 記者林敬家黃寅／連線報導

中央明年起全面禁止廚餘養豬，彰化縣府前日突襲稽查芬園鄉兩處相鄰養豬場，發現涉嫌使用廚餘及動物性廢渣，將依法開罰，金額自四十萬元起跳，累犯最高可達四百萬元。

據查，廚餘來自台中，台中市環保局表示尚未接獲通報，已主動聯繫了解情況。

動物防疫所指出，前日上午七時三十分，會同縣府農業處畜產科、環保局及警方，鎖定芬園鄉一處列管養豬場進行稽查。現場在其中一處豬場查獲三輛清運車載運廚餘；另在隔壁豬場的調配槽內，發現未經核准的動物性廢渣，且含有雞蛋成分，明顯違規。

經調查，兩處養豬場分屬同一家族不同成員經營，地點緊鄰。業者疑為規避查緝，選擇假日凌晨自台中載運廚餘入場，因稽查人員事前掌握情資，當場查獲。

縣府說明，其中一處養豬場曾申請設置廚餘蒸煮設備但未獲核准，卻仍有廚餘車輛進出，場主則否認餵養豬隻，縣府仍認定違反動物傳染病防治條例；另一處則在調配槽內被查獲使用含雞蛋的動物性廢渣，違反飼料管理法。

縣府指出，雞蛋屬農業事業廢棄物，依法僅能作為堆肥用途，不得作為飼料來源。依農業部於二○二五年十二月二十六日修正、並自二○二六年一月一日施行的裁罰基準，違規搬運或使用廚餘餵養豬隻，初犯即處四十萬元以上罰鍰，情節重大或累犯者最高可處四百萬元，並取消申請飼料轉用補助資格。

為防範非洲豬瘟風險擴散，縣府已對涉案豬場實施為期十四天的移動管制，同時針對場內病弱豬隻採樣，送交國立中興大學動物疾病診斷中心進行病毒核酸檢測。待檢驗結果確認為陰性，且管制期滿後，始可解除管制，以確保未有疫情擴散疑慮。

農業部 農業 環保局 廚餘 養豬場

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