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松嶺之星將完工 招商無人標

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投名間松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」工程本月底將完工，預計明年初啟用，首次招商無人投標。圖／南投縣政府提供
南投名間松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」工程本月底將完工，預計明年初啟用，首次招商無人投標。圖／南投縣政府提供

南投名間松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」工程四月底完工，後續委外經營，預計明年初啟用；地方期待與受天宮等景點有效整合，帶動觀光。但礙於景氣及成本等因素，首次招商無人投標，縣府將調整招商條件，提高投資誘因。

為活絡名間鄉觀光，縣府看準當地指標景點「松柏嶺受天宮」擁香客文化，位置居高臨下，斥資五點五億元興建高空觀景平台「松嶺之星」，以五十公尺高景觀塔為亮點，可搭電梯或沿戶外雙螺旋狀階梯登上景觀平台，飽覽中彰投風光。地方期待與受天宮、七星陣地公園、參山國家公園等景點有效整合，讓香客變成遊客，帶動周邊觀光。

松柏嶺高空觀景平台園區位在八卦山南端，與彰化二水相鄰，基地面積約一千六百卅三坪，預定今年四月底前完工，六月取得使用執照，後續採OT促參方式引進民間團隊經營，順利的話，明年初可望啟用見客。

不過，「松嶺之星」第一次公告招商疑因景氣、成本等因素，廠商投資意願低落，無人投標而流標，縣府坦言，考量目前國旅較不景氣、人事聘僱等成本，加上此招標條件涵蓋須承包接駁服務等，影響投標意願，將調整招商條件，以提高投資誘因。

觀光處表示，為提高民間業者投資意願，園區已建置智慧化系統平台，整合周邊景點及旅遊資訊，藉此降低成本並提升整體服務品質；另因司機缺工，將評估調整招商條件，更擴大開發受天宮往園區步道、增加球體光雕秀等，吸引遊客。

八卦山 觀光 名間

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