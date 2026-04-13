快訊

民眾黨開鍘李貞秀 中選會：依法函請立法院註銷立委名籍

伊朗戰爭讓油價飆漲 美財長點名這兩個地區首當其衝

李貞秀要求辭任立委獲取金額補償 民眾黨：違反公職倫理

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化院檢搬家 原址改建地方票選「商辦大樓」勝出

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化地檢搬家，土地將歸還地主員林市公所，市公所召集周邊鄰里，多次里民希望規畫興建商辦聯合大樓。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢搬家，土地將歸還地主員林市公所，市公所召集周邊鄰里，多次里民希望規畫興建商辦聯合大樓。記者簡慧珍／攝影

彰化法院和地方檢察署搬家，今舉辦院檢舊辦公廳舍與土地的工作坊，周邊鄰里討論未來用途，以商辦大樓13票最多，其次是依序為縣政府與市公所的辦公大樓館，但最大問題卡在拆除的年限不一、經費龐大，恐到明年底都無法拆完。

彰化地院委託地檢署處理院檢舊辦公廳舍與土地，多次與市公所、地方鄰里討論，今工作坊邀集鄰里推派代表參與，市公所及相關單位也指派代表出席。

經熱烈交流，鄰里代表投票表達土地開發用途的意向，以商辦大樓、商場的開發票數13票為最多，縣政府和市公所、在地里聯合辦公處等行政中心，及各式運動場、運動公園、地下停車場各9票居次，其餘依序為長照等衛福機構及文化展演場各8票，也有建議作為社宅用地、市立遊樂園。

彰檢表示，當初透過國產署借用員林市有地興建院檢，建物興建時間不一，有的還要等很多年才達到報廢年限，陸續拆屋地地主很不方便，因此研議在合規合法原則下一致性的報廢；此外，估計拆除經費達7千多萬元，若等中央分年補助和拆除，恐延緩整體開發進度，這方面若能與開發重建同步進行，可節省經費並增強時效性。

員林市公所說，院檢廳舍報廢年限不同，拆除上確實棘手，法令方面院檢最清楚，還是交給他們處理，市公所負責了解地方對這片土地用途的意見，達成最大共識，長期目標還是放在興建商辦聯合大樓，能像黃金帝國一般創造高效益，期能繁榮地方。

彰化地方法院搬走約10年，彰化地檢署去年7月搬家，彰化看守所今年本（4）月年底搬去二林鎮，留下5868.44坪（約1.939公頃）公有地及466坪私有地，最後搬家的彰化看守所清空後將清點財產還地。

彰化 商辦

延伸閱讀

彰化秀水鄉代主席傷人將入獄 檢警啟動防逃機制

就差最後1哩！彰化水五金特定區取消分期 整體送審拚今年定案

多處古蹟廟產遭占用 彰市提告今現勘

彰縣藍亂…謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章連署喊在地徵召

相關新聞

台中7年找嘸228室內追思空間 民政局長曝原因：持續找

二二八事件迄今已79周年，民進黨台中市議員今天聯合質詢指出，台中市每年都在戶外舉辦二二八追思活動，至今仍無室內追思空間，家屬訴求7年多毫無進展，痛批市府「有紀念地點、沒有紀念體系」，爭取設立室內追思空間。台中市民政局長吳世瑋表示，將持續尋找合適場地。

影／南投砸5.5億蓋松嶺之星將完工 招商慘無人標

南投名間松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」工程4月底將完工，後續引進民間經營團隊，預計明年初啟用；地方期待與受天宮等景點有效整合，帶動觀光。但礙於景氣及成本等因素，首次招商無人投標，縣府將調整招商條件並提高投資誘因。

彰化院檢搬家 原址改建地方票選「商辦大樓」勝出

彰化法院和地方檢察署搬家，今舉辦院檢舊辦公廳舍與土地的工作坊，周邊鄰里討論未來用途，以商辦大樓13票最多，其次是依序為縣政府與市公所的辦公大樓館，但最大問題卡在拆除的年限不一、經費龐大，恐到明年底都無法拆完。

后里馬場騎乘意外引發疑慮 家長控場方應變不足籲檢討

台中市后里馬場本月3日發生一起騎馬體驗意外，家長帶3歲孩童參與付費騎乘活動時，孩童上馬後，馬匹突失控，導致孩童跌落。所幸未造成嚴重傷害，但家長反映，現場處理過程混亂，質疑園方安全管理與應變機制明顯不足。致電業者，尚未提出說明。

影／「好聲音」李芷婷鐵肺炸裂南投縣府 「贊聲」青探號音樂節

南投縣自2024年起停辦跨年晚會，改辦音樂節，今年活動聚更焦青年學子，5月1日將舉行「2026南投青探號！嶄露投角音樂節」，今辦記者會找來歌手李芷婷「贊聲」，鐵肺演唱炸裂縣府，活動當天更將feat.在地學子，還有人氣漢堡餐車。

「戶籍孤兒」出生1272天才設籍 中市議員促檢討市府允補發2萬津貼

一名在台中出生的孩童因制度問題遲未完成設籍，歷經1272天才取得戶籍身分。台中市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、林德宇、黃守達聯合質詢，要求市府啟動行政裁量機制，避免「戶籍孤兒」再現。社會局今日回應，將補發2萬元生育津貼，並協助爭取後續育兒津貼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。