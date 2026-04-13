彰化院檢搬家 原址改建地方票選「商辦大樓」勝出

彰化法院和地方檢察署搬家，今舉辦院檢舊辦公廳舍與土地的工作坊，周邊鄰里討論未來用途，以商辦大樓13票最多，其次是依序為縣政府與市公所的辦公大樓館，但最大問題卡在拆除的年限不一、經費龐大，恐到明年底都無法拆完。

彰化地院委託地檢署處理院檢舊辦公廳舍與土地，多次與市公所、地方鄰里討論，今工作坊邀集鄰里推派代表參與，市公所及相關單位也指派代表出席。

經熱烈交流，鄰里代表投票表達土地開發用途的意向，以商辦大樓、商場的開發票數13票為最多，縣政府和市公所、在地里聯合辦公處等行政中心，及各式運動場、運動公園、地下停車場各9票居次，其餘依序為長照等衛福機構及文化展演場各8票，也有建議作為社宅用地、市立遊樂園。

彰檢表示，當初透過國產署借用員林市有地興建院檢，建物興建時間不一，有的還要等很多年才達到報廢年限，陸續拆屋地地主很不方便，因此研議在合規合法原則下一致性的報廢；此外，估計拆除經費達7千多萬元，若等中央分年補助和拆除，恐延緩整體開發進度，這方面若能與開發重建同步進行，可節省經費並增強時效性。

員林市公所說，院檢廳舍報廢年限不同，拆除上確實棘手，法令方面院檢最清楚，還是交給他們處理，市公所負責了解地方對這片土地用途的意見，達成最大共識，長期目標還是放在興建商辦聯合大樓，能像黃金帝國一般創造高效益，期能繁榮地方。

彰化地方法院搬走約10年，彰化地檢署去年7月搬家，彰化看守所今年本（4）月年底搬去二林鎮，留下5868.44坪（約1.939公頃）公有地及466坪私有地，最後搬家的彰化看守所清空後將清點財產還地。