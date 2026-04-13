台中后里馬場3歲童墜馬 業者坦承未確認年齡限制

有家長帶3歲孩童到台中后里馬場體驗騎馬，不料馬匹失控、小孩墜馬，家長不滿無人出現處理。后里馬場坦承，騎馬體驗限齡5至65歲，收費員未提醒，牽馬者也未確認身分，後續將檢討改進。

有民眾在網路社群發文表示，4月3日帶著3歲孩童到后里馬場體驗騎馬，馬匹突然失控，導致小孩墜馬，所幸最終沒有造成嚴重傷害，但整體處理過程令人失望。影片中，馬匹突然往前衝，孩子則往後倒跌在地上。

民眾指出，小孩無事，不過現在看到馬會害怕。跌倒後現場無任何主管或相關人員主動出面協處，他們得自行詢問清洗傷口、更換衣物的場所。收費服務缺乏安全與應變標準作業流程，未見安全管理、突發狀況處理流程。事件後也無人關心、追蹤後續，希望園方能加強現場人員訓練，保障遊客、孩童安全。

有網友留言，上次去的時候，因為小孩才4歲被拒絕；還有人提到，畢竟馬是動物，不是機器，難保牠狀態如何，看完分享後，不會讓小孩騎馬。

后里馬場告訴中央社記者，客人在體驗騎乘時，因旁邊工地出現巨響，馬匹受到驚嚇，出現反射動作，才導致孩童墜馬。騎乘體驗提供給5至65歲，售票員未口頭提醒，牽馬的人也未確認顧客身分，後續將加強標準作業流程。

后里馬場指出，事發當下，教練有跟客人確認是否就醫，當下家長回覆不需要。現場為很厚的沙地，具有緩衝作用，教練也有告知如有醫療行為或是後續需要協助等，都可來電馬場，至今未接獲家長聯繫。

台中市觀旅局表示，業者現場設有告示牌提醒年齡限制，遊客跌落相關責任歸屬尚待釐清，已要求業者提供消費者必要協助，將要求廠商強化各項設施安全防護措施以及緊急應變標準作業流程。