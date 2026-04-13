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台中未辦繼承不動產逾5千筆 總價值逾百億

中央社／ 台中13日電

台中市地政局今天公布，4月起針對115年度逾期未辦繼承登記不動產進行為期3個月公告，這次公告土地4653筆、建物594棟，總價值約新台幣109.8億元，呼籲儘速申辦繼承。

地政局說明，台中市各地政事務所自4月1日起至6月30日止，針對115年度逾期未辦繼承登記的不動產進行為期3個月的公告。提醒繼承人，公告期間內請儘速申辦繼承登記，以免權益受損。

地政局統計，今年度公告土地達4653筆、建物594棟，被繼承人共1490人，若以115年公告土地現值計算，總價值約109.8億元。

地政局長曾國鈞表示，許多民眾因不熟悉法規或家族內部意見分歧，導致財產長期處於未辦繼承狀態。依據「土地法」規定，若繼承開始超過1年未辦理登記，經公告3個月無人聲請登記時，將由政府列冊管理15年。逾期仍未聲請登記者，將移請財政部國有財產署公開標售，所得價款保管10年，若期限屆滿仍無人申領，財產最終將歸屬國庫。

地政局說明，若因繼承人數眾多、意見不一而難以會同辦理，為避免列冊管理期滿被標售，繼承人可由其中1人或數人代表，先申請登記為全體繼承人「公同共有」。此舉不僅能免於進入列冊管理程序，更能防止家族財產流失，降低被冒領或爭產的風險。市民就申辦繼承登記如有疑問，可洽詢各地政事務所服務窗口，將有專人提供詳盡諮詢。

地政局提醒，辦理繼承過程中，除繼承文件要準備齊全外，若繼承人間協商遇阻，可尋求地政士、律師或公證人等專業協助。「繼承不拖延」是延續家業的首要任務，市民務必儘速辦理相關登記，守護長輩留下的寶貴財產。

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