快訊

中東變局…國安基金「不進場」 持有股票市值35.6億元

開除黨籍！民眾黨中評會開鍘 李貞秀即起喪失立委身分

聽新聞
0:00 / 0:00

后里馬場騎乘意外引發疑慮 家長控場方應變不足籲檢討

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
后里馬場本月3日發生三歲小童騎馬意外。記者游振昇／攝影
后里馬場本月3日發生三歲小童騎馬意外。記者游振昇／攝影

台中市后里馬場本月3日發生一起騎馬體驗意外，家長帶3歲孩童參與付費騎乘活動時，孩童上馬後，馬匹突失控，導致孩童跌落。所幸未造成嚴重傷害，但家長反映，現場處理過程混亂，質疑園方安全管理與應變機制明顯不足。致電業者，尚未提出說明。

家長指出，事故發生當下，現場未見主管或工作人員主動出面協助，第一時間缺乏即時應變處理；包括傷口清潔、尋找洗手間及更換衣物空間等基本需求，須自行詢問處理，現場未提供必要引導與支援。事件發生後，未有任何人員主動關心孩童狀況或進行後續追蹤，服務態度與基本關懷明顯不足。

此外，家長認為，騎馬體驗既屬收費項目，理應具備完整安全管理措施及突發狀況應變SOP，但實際情況卻未見相關機制落實，令人質疑其專業性。更

家長進一步指出，此次意外雖未釀成重大傷害，但若馬匹失控情況更為嚴重，後果不堪設想，顯示現行安全機制仍存在高度風險。

家長呼籲園方正視事件，全面檢討騎乘體驗安全管理制度，建立明確且可落實的緊急應變流程，並加強現場人員訓練，以確保遊客，尤其是幼童的安全與權益。記者致電后里馬場業者，但未接電話目前尚未對外說明。

后里馬場 后里 台中市

延伸閱讀

【即時短評】親師互信崩解 幼教現場怎麼了？

影／高雄婦跌水溝骨折 調解失言「老人別出門」環保局認錯

讀家觀點／孩子你安全嗎？那把保護傘還在嗎？

影／3人「騎馬」上路20公里還穿越苗栗南庄 警調閱監視器急攔阻開罰

相關新聞

台中7年找嘸228室內追思空間 民政局長曝原因：持續找

二二八事件迄今已79周年，民進黨台中市議員今天聯合質詢指出，台中市每年都在戶外舉辦二二八追思活動，至今仍無室內追思空間，家屬訴求7年多毫無進展，痛批市府「有紀念地點、沒有紀念體系」，爭取設立室內追思空間。台中市民政局長吳世瑋表示，將持續尋找合適場地。

影／南投砸5.5億蓋松嶺之星將完工 招商慘無人標

南投名間松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」工程4月底將完工，後續引進民間經營團隊，預計明年初啟用；地方期待與受天宮等景點有效整合，帶動觀光。但礙於景氣及成本等因素，首次招商無人投標，縣府將調整招商條件並提高投資誘因。

后里馬場騎乘意外引發疑慮 家長控場方應變不足籲檢討

台中市后里馬場本月3日發生一起騎馬體驗意外，家長帶3歲孩童參與付費騎乘活動時，孩童上馬後，馬匹突失控，導致孩童跌落。所幸未造成嚴重傷害，但家長反映，現場處理過程混亂，質疑園方安全管理與應變機制明顯不足。致電業者，尚未提出說明。

影／「好聲音」李芷婷鐵肺炸裂南投縣府 「贊聲」青探號音樂節

南投縣自2024年起停辦跨年晚會，改辦音樂節，今年活動聚更焦青年學子，5月1日將舉行「2026南投青探號！嶄露投角音樂節」，今辦記者會找來歌手李芷婷「贊聲」，鐵肺演唱炸裂縣府，活動當天更將feat.在地學子，還有人氣漢堡餐車。

「戶籍孤兒」出生1272天才設籍 中市議員促檢討市府允補發2萬津貼

一名在台中出生的孩童因制度問題遲未完成設籍，歷經1272天才取得戶籍身分。台中市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、林德宇、黃守達聯合質詢，要求市府啟動行政裁量機制，避免「戶籍孤兒」再現。社會局今日回應，將補發2萬元生育津貼，並協助爭取後續育兒津貼。

中市東光路今第二、三階段動工 改善北屯松竹東山路壅塞

台中市「東光路計畫道路開闢計畫」去年完成第一階段松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路892巷等路段後，今啟動第二、三階段「南興三路至東山路一段」工程。市長盧市長主持動土典禮並表示，工程明年6月完工，東光路將全線打通，進一步串聯區域交通骨幹，強化北屯整體路網功能，並帶動地方發展與居民生活品質全面提升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。