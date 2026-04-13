后里馬場騎乘意外引發疑慮 家長控場方應變不足籲檢討

台中市后里馬場本月3日發生一起騎馬體驗意外，家長帶3歲孩童參與付費騎乘活動時，孩童上馬後，馬匹突失控，導致孩童跌落。所幸未造成嚴重傷害，但家長反映，現場處理過程混亂，質疑園方安全管理與應變機制明顯不足。致電業者，尚未提出說明。

家長指出，事故發生當下，現場未見主管或工作人員主動出面協助，第一時間缺乏即時應變處理；包括傷口清潔、尋找洗手間及更換衣物空間等基本需求，須自行詢問處理，現場未提供必要引導與支援。事件發生後，未有任何人員主動關心孩童狀況或進行後續追蹤，服務態度與基本關懷明顯不足。

此外，家長認為，騎馬體驗既屬收費項目，理應具備完整安全管理措施及突發狀況應變SOP，但實際情況卻未見相關機制落實，令人質疑其專業性。更

家長進一步指出，此次意外雖未釀成重大傷害，但若馬匹失控情況更為嚴重，後果不堪設想，顯示現行安全機制仍存在高度風險。

家長呼籲園方正視事件，全面檢討騎乘體驗安全管理制度，建立明確且可落實的緊急應變流程，並加強現場人員訓練，以確保遊客，尤其是幼童的安全與權益。記者致電后里馬場業者，但未接電話目前尚未對外說明。