影／「好聲音」李芷婷鐵肺炸裂南投縣府 「贊聲」青探號音樂節
南投縣自2024年起停辦跨年晚會，改辦音樂節，今年活動聚更焦青年學子，5月1日將舉行「2026南投青探號！嶄露投角音樂節」，今辦記者會找來歌手李芷婷「贊聲」，鐵肺演唱炸裂縣府，活動當天更將feat.在地學子，還有人氣漢堡餐車。
南投縣過去每年舉辦跨年晚會，但因活動經費不多，又與於其他縣市強碰，演出卡司、場地等差強人意，縣府自2024年起決定停辦跨年，且刻意錯開時間，當年度結合青年市集改辦「南投山谷迴響音樂節」，今年再轉型並更聚焦青年學子。
副縣長王瑞德說，前兩年音樂節為文化局、社勞局跨單位舉辦，為讓活動辦理更順暢聚焦，今年由社勞局青年發展所投入籌畫，以「南投地景×音樂生活」為主軸，將舞台、生活與文化巧妙融合，打造「2026南投青探號！嶄露投角音樂節」。
而「2026南投青探號！嶄露投角音樂節」5月1日將在南投縣農工商會展中心盛大登場，今天在縣府一樓大廳舉辦記者會，找來「2019中國好聲音」總季軍、人氣歌手李芷婷為活動暖身，她鐵肺開唱直接炸裂現場，吸引辦公民眾及員工圍觀。
王瑞德說，青探號音樂節卡司堅強，除了李芷婷，還有Multiverse、小男孩樂團主唱米非、芒果醬Mango Jump、怕胖團PAPUN BAND、許富凱、SOLOMOON紫月光、慶記KTV等輪番上陣，更安排學校社團「藝人feat.在地學子」同台演出。
活動當天從下午一路嗨到晚上，更以在地食材打造「南投漢堡學校」美食主題市集，集結6家人氣漢堡餐車推出限量300組「南投獨家限定漢堡組」，並有隱藏版漢堡及特色甜點店、茶飲，現場將加碼贈送活動獨家商品及50元市集折價券。
青年發展所則表示，此次音樂節規畫兩個舞台區，主舞台將有藝人接力上場表演，第二舞台有夢幻泡泡秀、街頭藝人演出、手作體驗與大型氣墊闖關區等適合親子同樂，南投青探號！嶄露投角音樂節資訊可至「南投好青年」臉書粉絲專頁查詢。
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