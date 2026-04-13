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中市聯合稽查塑膠袋供應通路 未發現囤貨或哄抬

中央社／ 台中13日電

中東戰火影響，市場傳塑膠袋缺貨及價格上漲情形，中市府今天公布，經啟動聯合稽查機制，針對工廠、零售及賣場通路陸續訪查，目前未發現大量缺貨及不合理漲價情形。

台中市政府經濟發展局說明，因美伊戰火影響，石化原料供應波動，引發市場關注塑膠袋缺貨及價格上漲問題，市府自3月25日起啟動聯合稽查機制，針對工廠、零售及賣場通路陸續訪查及抽查共15家，並於4月10日再會同調查局台中市調查處及消保官等單位，前往大雅區及豐原區進行重點稽查。

經發局表示，先前稽查結果顯示，部分上游廠商因出貨時程延遲，導致通路出現短暫缺貨、限量供應情形；另因進貨成本上升，業者也適度調整售價，但整體查核均未發現囤貨或哄抬價格等不法行為。

經發局指出，日前稽查大雅區「新立洋酒食品雜貨批發」、「中聯百貨大雅店」及豐原區「全方位五金大賣場」等業者，經現場查核進銷存資料，價格漲幅與進貨成本相符。

對於任何藉機囤積居奇或哄抬價格行為，經發局強調，市府採取零容忍態度，將持續與台中地方檢察署合作，透過民生犯罪查緝聯繫平台，強化對五金百貨、賣場等通路的監控，如發現價格異常波動或涉及聯合漲價、囤積等違法情形，將蒐證移送公平交易委員會或地檢署依法嚴辦，全力維護民生物資價格穩定。

消保官 豐原 中東

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