台中7年找嘸228室內追思空間 民政局長曝原因：持續找

二二八事件迄今已79周年，民進黨台中市議員今天聯合質詢指出，台中市每年都在戶外舉辦二二八追思活動，至今仍無室內追思空間，家屬訴求7年多毫無進展，痛批市府「有紀念地點、沒有紀念體系」，爭取設立室內追思空間。台中市民政局長吳世瑋表示，將持續尋找合適場地。

台中市議會今民政業務質詢，市議員陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤、陳淑華、陳俞融、張芬郁聯合質詢，指市府每年在東區東峰公園紀念碑前舉辦追思活動，但該處為戶外公園，無法長期穩定使用，家屬要求可在一樓小型的室內空間辦理，卻始終無法落實，相較台北、高雄等直轄市已設有紀念館，並結合展覽與教育功能，台中明顯落後。

陳雅惠質疑，民政局管理大量公共空間，卻連一處場地都無法提供，建議評估在東峰公園或大里228紀念公園周邊規劃室內空間，或盤點既有設施活化利用。

陳雅惠強調，228不應只是年度儀式，而是歷史記憶與教育傳承，要求市府提出具體時程與方案，儘速設立室內追思空間，讓家屬不必再繼續等待。

民政局長吳世瑋表示，市府過去7年多持續尋找合適場地，但因空間條件、地方意見不同等因素，且部分家屬對空間規模與形式也有不同看法，增加整合難度，將持續盤點適合場域，並與相關單位協調，努力尋求可行方案。