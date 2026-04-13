「戶籍孤兒」出生1272天才設籍 中市議員促檢討市府允補發2萬津貼

一名在台中出生的孩童因制度問題遲未完成設籍，歷經1272天才取得戶籍身分。台中市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、林德宇、黃守達聯合質詢，要求市府啟動行政裁量機制，避免「戶籍孤兒」再現。社會局今日回應，將補發2萬元生育津貼，並協助爭取後續育兒津貼。

議員指出，該名陳姓孩童雖經法院認定身分，卻長期無法設籍，形同被制度遺漏。直到本月10日，孩子終於完成戶籍登記，成為台中市民，戶口名簿上也首次出現名字，取得身分證字號後，才能申請健保卡、正常就醫並享有基本社福權益。

謝志忠表示，這些本應與生俱來的基本權利，卻讓孩子苦等三年多才實現，顯見制度仍有缺口。他要求民政局全面盤點類似個案，釐清是否仍有其他孩童面臨相同困境，並在合法與合宜的前提下，啟動一致性的行政協助機制，避免權益因程序延誤而受損。

在福利補助方面，議員進一步主張，孩子既在台中出生並長期居住，未曾離境，不應因設籍延誤而喪失生育及育兒津貼資格。經協調後，社會局同意補發2萬元生育津貼，並將函請中央爭取育兒津貼補發。

議員同時要求，未來若再出現類似特殊案例，市府應啟動專案處理機制，主動補發相關補助，確保每一名孩童的基本權益不被制度遺漏，真正落實社會安全網。