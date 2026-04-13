中市東光路今第二、三階段動工 改善北屯松竹東山路壅塞

台中市「東光路計畫道路開闢計畫」去年完成第一階段松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路892巷等路段後，今啟動第二、三階段「南興三路至東山路一段」工程。市長盧秀燕主持動土典禮並表示，工程明年6月完工，東光路將全線打通，進一步串聯區域交通骨幹，強化北屯整體路網功能，並帶動地方發展與居民生活品質全面提升。

今動工路段長約927公尺、寬30公尺，總經費約37.6億元。立法院副院長江啟臣、市議員沈佑蓮、謝家宜和地方里長多人都出席典禮。

盧秀燕說，她常引用開台先祖吳沙「路若通，子孫就會成功」的名言，作為施政理念。台中市近年人口持續成長，交通與公共設施需求大幅提升，北屯區更面臨道路壅塞與學校不足等問題，因此市府持續推動道路開闢與相關建設，回應市民需求。此次開闢「南興三路至東山路一段」是串聯松竹車站與周邊重畫區的「關鍵最後一哩路」，完工後可解決北屯路、松竹路及東山路的壅塞問題，完善在地交通網絡。

她說，台中市是全國少數人口持續大量增加的城市，工商業非常的繁榮，但也衍生道路容量不足等問題。以東光路為例，這項計畫早在20多年前就已編列，卻因造價過高始終無法落實。她上任後，認為東光路是與北屯路平行的重要主幹道，唯有增加這條替代道路，才能達到實質分流、解決地方塞車。

因此，市府投入63億元分期推動，一期已完成將近一半，今日開工的是最後一段關鍵工程，預計明年6月全線打通，將有效緩解北台中交通壓力。

江啟臣說，這條路第一階段完工時他有參加，未來還未完工的建設會陸續完工。而這條路不僅是最一哩路，未來會是「起點」因為台中市未來還有更多條的東光路，我們要向著陽光走，開闢這樣的「陽光道路」也是邁向未來更多哩路的開始，也都會邀請盧市長回來參加。

建設局長陳大田說，目前已完成的路段已發揮分流效益，工程同時建置污水下水道與共同管溝等基礎設施，整合民生管線，避免道路反覆開挖，提升道路品質與使用安全。完工後，也將改善東光國小周邊長期交通壅塞問題，提供學童更安全、友善的通行環境。

台中市「東光路計畫道路開闢計畫」今啟動第二、三階段「南興三路至東山路一段」工程。記者黃寅／攝影

台中市「東光路計畫道路開闢計畫」今啟動第二、三階段「南興三路至東山路一段」工程。記者黃寅／攝影

台中市「東光路計畫道路開闢計畫」今啟動第二、三階段「南興三路至東山路一段」工程。記者黃寅／攝影