快訊

伊朗軍方回應川普海上封鎖 官媒暗示報復封鎖「淚之門」 海峽

土洋對作！外資反手砍161億元 台積電尾盤急拉、台股驚險收高39點

MacBook Neo免2萬、3款MacBook系列台灣開賣！國外MacBook Air竟降價5千

聽新聞
0:00 / 0:00

中市東光路今第二、三階段動工 改善北屯松竹東山路壅塞

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市「東光路計畫道路開闢計畫」今啟動第二、三階段「南興三路至東山路一段」工程。記者黃寅／攝影
台中市「東光路計畫道路開闢計畫」今啟動第二、三階段「南興三路至東山路一段」工程。記者黃寅／攝影

台中市「東光路計畫道路開闢計畫」去年完成第一階段松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路892巷等路段後，今啟動第二、三階段「南興三路至東山路一段」工程。市長盧秀燕主持動土典禮並表示，工程明年6月完工，東光路將全線打通，進一步串聯區域交通骨幹，強化北屯整體路網功能，並帶動地方發展與居民生活品質全面提升。

今動工路段長約927公尺、寬30公尺，總經費約37.6億元。立法院副院長江啟臣、市議員沈佑蓮、謝家宜和地方里長多人都出席典禮。

盧秀燕說，她常引用開台先祖吳沙「路若通，子孫就會成功」的名言，作為施政理念。台中市近年人口持續成長，交通與公共設施需求大幅提升，北屯區更面臨道路壅塞與學校不足等問題，因此市府持續推動道路開闢與相關建設，回應市民需求。此次開闢「南興三路至東山路一段」是串聯松竹車站與周邊重畫區的「關鍵最後一哩路」，完工後可解決北屯路、松竹路及東山路的壅塞問題，完善在地交通網絡。

她說，台中市是全國少數人口持續大量增加的城市，工商業非常的繁榮，但也衍生道路容量不足等問題。以東光路為例，這項計畫早在20多年前就已編列，卻因造價過高始終無法落實。她上任後，認為東光路是與北屯路平行的重要主幹道，唯有增加這條替代道路，才能達到實質分流、解決地方塞車。

因此，市府投入63億元分期推動，一期已完成將近一半，今日開工的是最後一段關鍵工程，預計明年6月全線打通，將有效緩解北台中交通壓力。

江啟臣說，這條路第一階段完工時他有參加，未來還未完工的建設會陸續完工。而這條路不僅是最一哩路，未來會是「起點」因為台中市未來還有更多條的東光路，我們要向著陽光走，開闢這樣的「陽光道路」也是邁向未來更多哩路的開始，也都會邀請盧市長回來參加。

建設局長陳大田說，目前已完成的路段已發揮分流效益，工程同時建置污水下水道與共同管溝等基礎設施，整合民生管線，避免道路反覆開挖，提升道路品質與使用安全。完工後，也將改善東光國小周邊長期交通壅塞問題，提供學童更安全、友善的通行環境。

台中市「東光路計畫道路開闢計畫」今啟動第二、三階段「南興三路至東山路一段」工程。記者黃寅／攝影
台中市「東光路計畫道路開闢計畫」今啟動第二、三階段「南興三路至東山路一段」工程。記者黃寅／攝影

台中市「東光路計畫道路開闢計畫」今啟動第二、三階段「南興三路至東山路一段」工程。記者黃寅／攝影
台中市「東光路計畫道路開闢計畫」今啟動第二、三階段「南興三路至東山路一段」工程。記者黃寅／攝影

台中市「東光路計畫道路開闢計畫」今啟動第二、三階段「南興三路至東山路一段」工程。記者黃寅／攝影
台中市「東光路計畫道路開闢計畫」今啟動第二、三階段「南興三路至東山路一段」工程。記者黃寅／攝影

台中市「東光路計畫道路開闢計畫」今啟動第二、三階段「南興三路至東山路一段」工程。記者黃寅／攝影
台中市「東光路計畫道路開闢計畫」今啟動第二、三階段「南興三路至東山路一段」工程。記者黃寅／攝影

盧秀燕 江啟臣 台中市

延伸閱讀

三鶯線年中通車 議員促擴增YouBike站點完成最後一哩路

國1甲延伸工程動土 卓揆：分流機場車潮

台南仁德鬧區擬設人行道引反彈 居民：推人本交通也要顧現實

車道縮減 中捷藍線土建將動工 衝擊通勤

相關新聞

台中7年找嘸228室內追思空間 民政局長曝原因：持續找

二二八事件迄今已79周年，民進黨台中市議員今天聯合質詢指出，台中市每年都在戶外舉辦二二八追思活動，至今仍無室內追思空間，家屬訴求7年多毫無進展，痛批市府「有紀念地點、沒有紀念體系」，爭取設立室內追思空間。台中市民政局長吳世瑋表示，將持續尋找合適場地。

影／南投砸5.5億蓋松嶺之星將完工 招商慘無人標

南投名間松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」工程4月底將完工，後續引進民間經營團隊，預計明年初啟用；地方期待與受天宮等景點有效整合，帶動觀光。但礙於景氣及成本等因素，首次招商無人投標，縣府將調整招商條件並提高投資誘因。

「戶籍孤兒」出生1272天才設籍 中市議員促檢討市府允補發2萬津貼

一名在台中出生的孩童因制度問題遲未完成設籍，歷經1272天才取得戶籍身分。台中市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、林德宇、黃守達聯合質詢，要求市府啟動行政裁量機制，避免「戶籍孤兒」再現。社會局今日回應，將補發2萬元生育津貼，並協助爭取後續育兒津貼。

中市東光路今第二、三階段動工 改善北屯松竹東山路壅塞

台中市「東光路計畫道路開闢計畫」去年完成第一階段松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路892巷等路段後，今啟動第二、三階段「南興三路至東山路一段」工程。市長盧市長主持動土典禮並表示，工程明年6月完工，東光路將全線打通，進一步串聯區域交通骨幹，強化北屯整體路網功能，並帶動地方發展與居民生活品質全面提升。

中市啟動獨老普查 議員批仍用紙本評估看不到預警治理

台中市即將啟動首次大規模獨居老人普查，預計兩年內盤點約11萬5千名長者。市議員指出，訪查評估仍採紙本「生活關懷表」，服務模式也停留在送餐與緊急救援按鈕，質疑市府缺乏數位化與預警系統規劃，要求「獨老治理升級」。社會局指出，考量題目數量多，若以平板或筆電填答，恐影響訪查操作與閱讀便利性。

狼師虐兒案齊發議員轟台中市府躺著處理 社會局：已關懷46案

台中市接連發生教練性侵與虐兒案件，引發社會高度關注。市議員聯合業務質詢，批評市府面對「狼師」與虐童事件態度消極，甚至形容為「躺著處理」。社會局長廖靜芝回應，該案目前已通報46名受害者，市府已關懷並受理其中39案，其餘轉介至外縣市處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。