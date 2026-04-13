中市啟動獨老普查 議員批仍用紙本評估看不到預警治理

台中市即將啟動首次大規模獨居老人普查，預計兩年內盤點約11萬5千名長者。市議員指出，訪查評估仍採紙本「生活關懷表」，服務模式也停留在送餐與緊急救援按鈕，質疑市府缺乏數位化與預警系統規劃，要求「獨老治理升級」。社會局指出，考量題目數量多，若以平板或筆電填答，恐影響訪查操作與閱讀便利性。

社會局長廖靜芝回應，今年配合衛福部擴大推動獨居老人關懷服務，針對評估為需求等級二至四級者，提供緊急救援系統補助，並透過社區宣導與社福團體轉介擴大服務覆蓋。依戶籍資料，台中市約有11萬名獨居長者，社安網預計兩年內完成約8萬人（約八成）清查。

張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達、張芬郁今日聯合質詢。張玉嬿表示，此次普查應從「被動救助」轉向「主動預防」，關鍵在於辨識真正處於孤立與高風險狀態的長者。然而，目前使用的「生活關懷表」多為心情、煩惱、居家衛生等主觀指標，缺乏標準化量表，若訪查員訓練不足，評估結果恐出現明顯落差。

張玉嬿質疑，在AI時代仍採紙本作業，面對逾11萬份資料回收與整理，效率與準確性都難以掌握，要求市府儘速轉為數位App，建立可量化評分機制，依長者需求分級，並進一步導入AI風險預測模型，提升決策精準度。

在照護模式上，張玉嬿指出，目前市府規劃仍以送餐與緊急救援按鈕為主，屬傳統被動式服務；反觀其他縣市已導入室內活動感測、WiFi訊號分析及物聯網技術，可偵測跌倒或長時間未活動並自動通報，逐步建立預警治理機制，台中卻未見相關整體規劃。

議員強調，科技導入須取得長者同意，並加強溝通「守護而非監控」的觀念；但關鍵在於，市府應將普查所得的11萬筆資料轉化為可分析、可預測的風險資料庫，進一步打造「獨居老人數位安全地圖」，提升整體照護效能。