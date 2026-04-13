狼師虐兒案齊發議員轟台中市府躺著處理 社會局：已關懷46案

台中市接連發生教練性侵與虐兒案件，引發社會高度關注。市議員聯合業務質詢，批評市府面對「狼師」與虐童事件態度消極，甚至形容為「躺著處理」。社會局長廖靜芝回應，該案目前已通報46名受害者，市府已關懷並受理其中39案，其餘轉介至外縣市處理。

議員蕭隆澤、張芬郁、陳俞融、陳雅惠、謝家宜要求全面檢討機制並強化受害者保護。張芬郁指出，涉及松姓棒球教練性侵學童案件，早在兩年前即已揭發，但後續處理與輔導機制仍顯不足。

蕭隆澤強調，市府應提出具體作為，協助受害學童走出創傷，而非流於口頭關懷；同時，近年公立幼兒園虐童事件亦時有所聞，社會局應提出完整輔導與追蹤資料，讓外界檢視成效。

張芬郁將矛頭指向制度面漏洞，認為案件長期未被揭露，與教育體系及主管機關未落實人員查核機制有關。張芬郁提到，立法院目前正審議兒少權益保障法修法，地方政府若在實務執行上有困難或建議，應主動向中央反映，完善兒童保護制度。

陳淑華則強烈抨擊市長盧秀燕面對事件態度冷漠，指出該案早於2024年即被揭露，但市府未見積極作為，如今受害人數持續擴大，市長卻仍未向受害孩童公開道歉。

陳淑華強調，兒少保護不應流於口號，市府應落實不適任人員查核機制，避免類似事件再度發生，「每一個孩子都不應該成為制度漏洞下的受害者」。