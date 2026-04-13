影／南投砸5.5億蓋松嶺之星將完工 招商慘無人標

南投名間松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」工程4月底將完工，後續引進民間經營團隊，預計明年初啟用；地方期待與受天宮等景點有效整合，帶動觀光。但礙於景氣及成本等因素，首次招商無人投標，縣府將調整招商條件並提高投資誘因。

為活絡名間鄉觀光，縣府看準當地指標景點「松柏嶺受天宮」具香客文化，位置居高臨下，斥資5.5億元興建高空觀景平台「松嶺之星」，以50公尺高景觀塔為最大亮點，可搭電梯或沿戶外雙螺旋狀階梯登上頂樓景觀平台，俯覽中彰投風光。

觀光處今於縣務會議報告，松柏嶺高空觀景平台園區位於八卦山南端，與彰化二水相鄰，基地面積約1633坪，2022年元月動土，將於今年4月底前完工，6月取得使用執照，後續採OT促參方式引進民間團隊經營，明年初可望啟用見客。

隨工程逼近完工，松嶺之星純白色塔體矗立於松柏嶺，塔頂圓球造型吸睛，螺旋式步道盤旋而上，通往高空觀景平台，可遠眺八卦山台地；地方期待與受天宮、七星陣地公園、參山國家公園等景點有效整合，讓香客變成遊客，帶動周邊觀光。

不過，「松嶺之星」第一次公告招商疑因景氣、成本等因素，廠商投資意願低落，無人投標而流標，縣府坦言，考量目前國旅較不景氣、人事聘僱等成本，加上此招標條件涵蓋須承包接駁服務等影投標意願，將調整招商條件並提高投資誘因。

觀光處表示，為提高民間業者投資意願，園區已建置智慧化系統平台，整合周邊景點及旅遊資訊，藉此降低成本並提升整體服務品質；另因司機缺工，將評估調整招商條件，更擴大開發受天宮往園區步道、增加球體光雕秀等來增加投資誘因。

南投名間松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」工程4月底將完工，預計明年初啟用。圖／南投縣政府提供