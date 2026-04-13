早療專車上路卡關資訊斷點 議員促中市府補上最後一哩

台中早療專車已由民間資源啟動，但多數家庭因資訊不清、管道分散，無法得知或安心使用，市議員陳政顯指出，這成為政策落地的「最後一哩」瓶頸，要求市府社會局主動整合資訊、建立轉介機制，讓服務真正送到有需要的家庭手中。社會局長廖靜芝表示會慎重研議。

陳政顯指出，早療交通支持議題已在議會多個會期討論，過去多以法規限制為由難以推動。如今網銀基金會投入資源，早療專車已上路，代表服務條件已逐步到位，關鍵問題轉為「如何讓民眾知道並使用」。

目前不少家長仍須透過社群互相詢問資訊，對服務內容、申請方式及安全性存有疑慮，影響使用意願。資訊未被有效整合與傳遞，使既有資源難以發揮效益。

陳政顯認為，社會局應負起聯繫與轉介責任，建立單一窗口或清楚指引，協助早療家庭快速取得正確資訊，並強化服務信任度。

網銀基金會提供一年試辦期，後續是否擴大推動，取決於實際使用成效。陳政顯表示，市府應把握試辦期間，補齊制度與執行面缺口，讓早療專車順利運作，減輕家庭負擔。