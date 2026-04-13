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環境部攜手鎮瀾宮 盼公私協力推福食文化

中央社／ 台北13日電

白沙屯拱天宮媽祖今天凌晨起駕，環境部長彭啓明前往參香祈福，他表示，未來將與鎮瀾宮深度合作，推動「福食文化」轉型，逐步引進重複性餐具，減少拋棄式資源的浪費。

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港朝天宮進香，今天凌晨起駕，今年加入爐主媽同行，「粉紅超跑」鑾轎內3尊媽祖引領逾46萬名「香燈腳」，展開8天7夜的進香之旅。

環境部今天發布新聞稿表示，環境部長彭啓明、資源循環署長賴瑩瑩昨天前往大甲鎮瀾宮參香祈福，並拜會廟方副董事長鄭銘坤。雙方就遶境活動如何導入減廢理念深入交流，期盼透過跨界協力，將傳統宗教盛事轉型為環境友善的綠色典範。

彭啓明表示，媽祖遶境是台灣最具代表性的文化標誌，每年牽動數百萬人的情感，其社會影響力無遠弗屆；未來將與鎮瀾宮深度合作，推動「福食文化」轉型，逐步引進重複性餐具，減少拋棄式資源的浪費。

鄭銘坤表示，今年遶境的主題特別強調「善」的實踐；他並強調，媽祖信仰的核心就是行善與珍惜萬物。在COVID-19疫情前，媽祖遶境沿線宮廟便備有約逾萬組循環餐具，廟方絕對全力支持讓這份善念回歸；期待透過減廢，引導信眾將對媽祖的虔誠轉化為對土地的友善。

環境部表示，未來將採「公私協力」的方式推動循環路徑。由企業資源注入，支援環保物資與硬體設備；透過民間團體管理，串聯專業組織協助循環餐具的清洗、運送與營運管理；最主要由宮廟帶動信眾響應，建立完善的回收機制，讓環保成為行動信仰。

環境部期望透過與鎮瀾宮合作，建立「環保遶境」新模式，讓民眾在參與信仰的同時，落實資源循環，將善念擴展至對環境的守護。

鎮瀾宮 環境部

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