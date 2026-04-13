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甲安埔建設受關注 李文傑促活動中心親子館如期上路

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李文傑要求市府加速大甲、大安、外埔的地方建設。圖／李文傑提供
台中市議員李文傑要求市府加速大甲、大安、外埔的地方建設。圖／李文傑提供

台中市議會民政業務質詢中，市議員李文傑今聚焦甲安埔地區公共建設進度，指出大甲武曲里與德化里合計約4000多人，現有活動中心老舊且空間不足，要求市府盡速編列預算，推動大甲多處活動中心興建。

李文傑指出，大甲庄美里約有2400名人口，長期缺乏活動場館，社區活動與關懷據點需仰賴借用私人空間，使用不便。他早於民國111年提出建議，於兒童遊戲場用地辦理都市計畫變更，規劃約200坪活動中心，但至今已逾三年仍未定案，要求市府盡速確認用地、加快推動。

此外，大甲武曲里與德化里合計約4000多人，現有活動中心老舊且空間不足，地方已協調以武曲活動中心原址重建，整合為兩里共用市民中心，預估需約4500萬元經費。李文傑表示，此案已提兩年多，應納入明年度預算。另建興里長壽會館空間狹小，也建議編列約1700萬元經費增建二樓，改善使用條件。

民政局長吳世瑋回應，庄美里用地變更案已於上月送內政部都委會討論，尚未定案，因屬私有地，市府將優先評估公有土地方案；武曲德化活動中心及建興里增建案，將提報明年度預算討論。

在育兒資源方面，李文傑表示，大安親子館已進入試營運，預計17日正式開幕，外埔親子館也將於下月啟用；大安松雅里公托今年開辦，道卡斯園區亦規劃設置大型公托，要求市府如期推動。

社會局長廖靜芝表示，大甲親子館已啟用，外埔與大安親子館將陸續開幕，相關公托規劃亦持續推進，道卡斯園區設置大公托方向不變。

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