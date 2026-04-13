快訊

2026白沙屯媽祖現在在哪裡？看粉紅超跑GPS定位、進香直播 手機也能追

民眾黨中評會今討論李貞秀案 黃國昌表態：李未達到不分區立委標準

2026亞洲最富有20大家族出爐！台灣蔡家上榜 「1.09兆資產」奪第六

聽新聞
0:00 / 0:00

「首日花」創紀錄開了16朵 彰化虎山巖金針花季揭序幕

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣花壇鄉虎山巖金針花勝景今年「首日花」今天凌晨開出，而且一口氣開出16朵，打破歷來紀錄，也為金針花季揭開序幕。圖／參山處提供
彰化縣花壇鄉虎山巖金針花勝景今年「首日花」今天凌晨開出，而且一口氣開出16朵，打破歷來紀錄，也為金針花季揭開序幕。圖／參山處提供

眾所期待下，彰化縣花壇鄉虎山巖金針花勝景今年「首日花」今天凌晨開出，而且一口氣開出16朵，打破歷來紀錄，也為金針花季揭開序幕，交通部觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，預計4月底至5月初，可迎來30萬朵齊放盛況，歡迎全國民眾前來賞花。

花壇虎山巖左側近5分地山丘，種植約8萬株適合平地的新品種「台東7號」金針花，色澤金黃，具備一年可開兩次的特性，花期可延續至6月，約在4、5月間盛開，花期可延續至6月，而知名的花、東金針山則在7、8月間才綻放，西部民眾不必迢迢赴花東，可就近前來虎山巖欣賞金針花海，最近幾年越來越夯，連國外遊客也慕名而來。

參山處長曹忠猷說，由於今年氣候條件配合，園主照顧得宜，今年虎山巖金針花園區花苞累累。去年虎山巖金針花季的「首花」，是開了3朵的「3姐妹」，今天則開出16朵，創歷史紀錄，根據以往經驗，虎山巖金針花「首花」開了以後，預估兩周後會陸續綻放，預計4月底至5月初迎來約30萬朵齊放，屆時金黃色花海將全面鋪展山頭，美不勝收。　

曹忠猷說，金針花又稱萱草、忘憂草，有「母親花」之稱，在母親節前後大開，歡迎大家來虎山巖拜佛祖，欣賞金針花，還到就近到路附近土雞城大啖在地美食。

參山處在官方臉書粉絲專頁舉辦「預測第一朵金針花開日期」活動，自4月10日至花開當日截止，共吸引超過1600名網友參與留言預測，盛況空前，不僅成功帶動話題聲量，參山處表示，猜中花開日期的幸運粉絲，將有機會抽中包含喔熊頸枕、喔熊悠遊卡及喔熊森林禮盒等超療癒大禮包，猜中的網友將另外抽出20名，贈送媽祖護佑小雨傘。

彰化縣花壇鄉虎山巖金針花勝景今年「首日花」今天凌晨開出，而且一口氣開出16朵，打破歷來紀錄，也為金針花季揭開序幕。圖／參山處提供
彰化縣花壇鄉虎山巖金針花勝景今年「首日花」今天凌晨開出，而且一口氣開出16朵，打破歷來紀錄，也為金針花季揭開序幕。圖／參山處提供

彰化縣花壇鄉虎山巖金針花勝景今年「首日花」今天凌晨開出，而且一口氣開出16朵，打破歷來紀錄，也為金針花季揭開序幕。圖／參山處提供
彰化縣花壇鄉虎山巖金針花勝景今年「首日花」今天凌晨開出，而且一口氣開出16朵，打破歷來紀錄，也為金針花季揭開序幕。圖／參山處提供

交通部 彰化 金針花

延伸閱讀

竹北陌上花開季周六開跑 打卡抽白沙屯媽祖壓轎金250份

相關新聞

「首日花」創紀錄開了16朵 彰化虎山巖金針花季揭序幕

眾所期待下，彰化縣花壇鄉虎山巖金針花勝景今年「首日花」今天凌晨開出，而且一口氣開出16朵，打破歷來紀錄，也為金針花季揭開序幕，交通部觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，預計4月底至5月初，可迎來30萬朵齊放盛況，歡迎全國民眾前來賞花。

台中建照展延 爆延遲交屋爭議

台中市政府因應營建土方去化困境，宣布二○二五至二○二六年核發的建照可「自動展延」最長三年，以緩解產業壓力，卻意外引發預售屋市場糾紛。市議員林孟令質疑，已有建商利用此公文誤導消費者，將工期延宕合理化，甚至拒付遲延利息，呼籲市府介入，避免行政美意變質。

多處古蹟廟產遭占用 彰市提告今現勘

彰化市公所管理的國定古蹟彰化市聖王廟、縣定古蹟開化寺與懷忠祠，部分廟地曾出租，因涉及違建與古蹟維護問題，公所欲收回使用權，多數承租人未積極處理，為取回廟地，市公所去年九月提起訴訟，請求返還相關廟產，法院受理，今將現勘。

因應客運駕駛短缺檢討重疊路線 中市20條公車路線明起調整上路

因應客運駕駛短缺與路線重疊，台中市交通局4月13日起優化山城與海線公車路網，調整90、91等20條公車路線的班次與動線，讓班次間距更為均衡，各路廊轉乘更為便利；此外，交通局235路明起退場，由218路替代進駐豐原區成功路服務，以便利神岡區民前往豐原果菜市場與大型量販商場。

影／南瓜生長期雨水少反有利結果 中社花市南瓜隧道南瓜秀

南瓜生長期雨水少反有利結果，台中市中社觀光花市的南瓜園今年南瓜結果率佳，各式觀賞南瓜現正結果掛滿瓜棚如南瓜隧道，今天假日吸引許多國內外遊客欣賞。

彰化菜販毒駕撞死老婦 肇逃被逮

彰化縣六十歲陳姓菜販前天駕車違規紅燈右轉，為甩掉警車，涉嫌撞死騎機車的七十五歲施姓老婦人，警方五小時後，將肇逃的陳男逮獲，檢出有毒品反應，昨依殺人、公共危險等罪嫌移送法辦，檢方昨晚聲押。這是彰化縣半年內第三件毒駕肇逃案件，並奪走兩條人命。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。