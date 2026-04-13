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「首日花」創紀錄開了16朵 彰化虎山巖金針花季揭序幕
眾所期待下，彰化縣花壇鄉虎山巖金針花勝景今年「首日花」今天凌晨開出，而且一口氣開出16朵，打破歷來紀錄，也為金針花季揭開序幕，交通部觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，預計4月底至5月初，可迎來30萬朵齊放盛況，歡迎全國民眾前來賞花。
花壇虎山巖左側近5分地山丘，種植約8萬株適合平地的新品種「台東7號」金針花，色澤金黃，具備一年可開兩次的特性，花期可延續至6月，約在4、5月間盛開，花期可延續至6月，而知名的花、東金針山則在7、8月間才綻放，西部民眾不必迢迢赴花東，可就近前來虎山巖欣賞金針花海，最近幾年越來越夯，連國外遊客也慕名而來。
參山處長曹忠猷說，由於今年氣候條件配合，園主照顧得宜，今年虎山巖金針花園區花苞累累。去年虎山巖金針花季的「首花」，是開了3朵的「3姐妹」，今天則開出16朵，創歷史紀錄，根據以往經驗，虎山巖金針花「首花」開了以後，預估兩周後會陸續綻放，預計4月底至5月初迎來約30萬朵齊放，屆時金黃色花海將全面鋪展山頭，美不勝收。
曹忠猷說，金針花又稱萱草、忘憂草，有「母親花」之稱，在母親節前後大開，歡迎大家來虎山巖拜佛祖，欣賞金針花，還到就近到路附近土雞城大啖在地美食。
參山處在官方臉書粉絲專頁舉辦「預測第一朵金針花開日期」活動，自4月10日至花開當日截止，共吸引超過1600名網友參與留言預測，盛況空前，不僅成功帶動話題聲量，參山處表示，猜中花開日期的幸運粉絲，將有機會抽中包含喔熊頸枕、喔熊悠遊卡及喔熊森林禮盒等超療癒大禮包，猜中的網友將另外抽出20名，贈送媽祖護佑小雨傘。
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