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多處古蹟廟產遭占用 彰市提告今現勘

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
國定古蹟彰化聖王廟歷史悠久，卻也面臨廟地被占用的問題。圖／聯合報系資料照片
國定古蹟彰化聖王廟歷史悠久，卻也面臨廟地被占用的問題。圖／聯合報系資料照片

彰化市公所管理的國定古蹟彰化市聖王廟、縣定古蹟開化寺與懷忠祠，部分廟地曾出租，因涉及違建與古蹟維護問題，公所欲收回使用權，多數承租人未積極處理，為取回廟地，市公所去年九月提起訴訟，請求返還相關廟產，法院受理，今將現勘。

彰化市公所目前管理十五間寺廟，彰化市民代表會多次要求公所積極處理廟產相關問題。市民代表林深山指出，幾年即提醒開化寺等地不應再出租，質疑為何合約到期後仍續收租金？

市代林大傑也批評，包括開化寺、懷忠祠及聖王廟等廟地遭嚴重占用，至今不見公所有具體作為。

代表會主席陳文賓表示，全案雖進入訴訟程序，公所仍應加速處理。他指出，開化寺地段精華，租金卻偏低，以廿平方公尺計算，一年僅收兩萬多元，古蹟長期遭占用，他質疑公所是否善盡管理責任。

彰化市公所寺廟室說，代表會二○二○年起即要求積極收回遭占用廟產，但當時多數租約為四年期，尚在履約期間，因此提醒承租人租約至二○二四年屆滿後，不再續租，並自去年起全停租。期間多次要求返還，但多未配合，因此去年九月提起訴訟。

據了解，占用情形較嚴重的開化寺，有廂房被作為營業場所，甚至原地興建地上物，公所指出，承租戶多表達已在尋找其他處所營業，但拆除沒進度；懷忠祠則涉及六、七戶店面與住家，承租後搭違建，部分原木造地板遭改為水泥地，甚至封堵出入口。

至於聖王廟後方空地，曾出租予知名進零食業者，公所協調後，屋主表達將捐贈建物，但後續拆除範圍仍待釐清。彰化市長林世賢表示，對取回廟產具有信心。

國定古蹟 彰化

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