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台中建照展延 爆延遲交屋爭議

聯合報／ 記者黃寅陳秋雲／台中報導

台中市政府因應營建土方去化困境，宣布二○二五至二○二六年核發的建照可「自動展延」最長三年，以緩解產業壓力，卻意外引發預售屋市場糾紛。市議員林孟令質疑，已有建商利用此公文誤導消費者，將工期延宕合理化，甚至拒付遲延利息，呼籲市府介入，避免行政美意變質。

法制局指出，建照展延不等同交屋延期。局長李善植說，建照展延屬「行政管理」範疇，不代表買賣契約的履約期限可同步延長。且依預售屋買賣定型化契約，賣方若逾期取得使用執照，每逾一日應按已繳價款的萬分之五，支付遲延利息，建商不得藉此主張免責。

林孟令表示，民眾反映，已出現建商引用政府公文，對購屋者宣稱延遲交屋屬「政府核准」，進而要求簽署放棄利息的補充協議。他指出，台中建照展延條件為六都最寬鬆，但缺乏透明資訊與配套，致使民眾權益在行政與民事契約的落差中形同虛設。

麗明營造董事長吳春山說，業者普遍希望能早日完工結案，「理論上」應不會故意展延，法制局的提醒應屬預防性質。房產業者王耀斗表示，展延初衷是給予開發流程受阻的業者喘息空間，市府提醒不能作為順延工期等依據，以避免有糾紛，可以想見。

林孟令強烈要求，都發局與法制局應盡速發布明確指引，對外公開建案展延相關資訊，確保購屋族基本權益。

建商 預售屋 台中

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