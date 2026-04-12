慈濟醫善五載愛在芳苑 仁醫假日出勤守護偏鄉居民健康

慈濟基金會守護偏鄉民眾，由慈濟人醫會醫師排班每2個月到彰化縣芳苑鄉義診，讓許多長輩免於長途跋涉，可就近看診，今天基金會更在漢寶國小舉辦「醫善五載，愛在芳苑」活動，醫師再次出動服務，也把長輩們帶出動動動筋骨，大家溫馨相聚。

慈濟基金會與芳苑鄉公所今天在漢寶國小舉辦「醫善五載，愛在芳苑」活動，還有村長出動遊覽車載著村民來參加，約600名鄉親齊聚一堂，在溫馨氛圍中回顧深耕偏鄉的醫療關懷歷程。

慈濟基金會結合慈濟人醫會醫師5年來每2個月的第二個周日就定期到芳苑鄉漢寶天寶宮活動中心為民眾義診，也接受全鄉村長通報無法出家門的中風、行動不便的病患提供到宅看診服務，許多醫師利用自己診所休診的假日到偏鄉服務。

慈濟基金會慈發處主任呂芳川表示，活得長也要活得健康，5年來的服務不只是看病，更是落實「在地安老」的具體行動。

芳苑鄉長林保玲則肯定這份深耕的力量，她說，透過民間與公部門的共同努力，把芳苑打造成一個有溫度且幸福的鄉鎮。

今天現場除了設置宛如小型診所的複合式義診區，包含家醫、中醫及領藥服務，也有趣味的環保闖關，志工以簡單口訣「瓶瓶罐罐紙電1357」，引導長者將健康與環保理念融入日常。也安排社區長輩才藝展演，並發送蔬食餐盒，與鄉親分享蔬食的好處。

慈濟志工劉桂梅說，人醫會把服務落實在全台，因為證嚴上人說「有苦的人走不出來，有福的人就走進去幫助」，希望這份長情守護能讓更多弱勢族群感到溫暖。

慈濟基金會今天在漢寶國小舉辦「醫善五載，愛在芳苑」活動，場面溫馨。圖／慈濟基金會提供

慈濟基金會今天在漢寶國小舉辦「醫善五載，愛在芳苑」活動，社區長輩也表演才藝。圖／慈濟基金會提供