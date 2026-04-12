獅子會年會彰化登場 國際資金758萬挹注救援車與送餐服務

國際獅子會300D1區第五屆年會今天舉行，上千名獅友齊聚彰化，年會除展現年度服務成果外，也宣布國際資源挹注，LCIF獅子會國際基金會核定撥款，將捐贈彰化縣吉聚愛心協會緊急救援車，以及正德彰化愛心廚房送餐車與設備更新，兩項公益計畫折合新台幣約758萬元，讓彰化公益能量與世界接軌。

年會現場同步說明捐贈規劃，除緊急救援車與送餐車外，相關設備也預計於下月持續擴充，進一步提升服務量能。總監蔡沼玲任內這屆300D1公益金額累計達2237萬元，創下歷史新高，整體服務規模明顯成長。蔡沼玲也響應國際總會「Mission 1.5」計畫，將會員人數由1500多人成長逾600人，總數突破2000人大關。

談及推動公益的歷程，蔡沼玲表示，過程中看見許多需要被幫助的對象，也感受到獅友間彼此扶持的力量，「公益不是一個人的力量，而是一群人願意一起把愛撐大的過程」。

她指出，今年各項公益行動已全面展開，涵蓋糖尿病防治、飢餓關懷、長者照顧、機構服務、環境保護及災害救援等面向，服務深入失能者、長者、社區與校園，讓關懷更具系統性地落實在各個角落。

彰化縣長王惠美到場致意表示，獅子會長年深耕地方，是彰化穩定且溫暖的重要力量，並感謝團隊將公益理念轉化為具體行動，也強調縣府推動各項社福政策的過程中，獅子會始終是關鍵夥伴，「有你們在，彰化更有力量」。