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從搖籃到搖椅都顧到 台中衛生局業務考評5連霸全國第一
台中市政府衛生局獲頒「114年度地方衛生機關業務考評」綜合獎第一組第1名，不僅蟬聯六都第一，更連續第5年奪冠，總分高居全國之首，展現地方公共衛生治理成果。
中央考評涵蓋10大業務面向，台中市在醫政、長期照顧、照護、口腔健康、中醫藥、食品藥物、防疫與保健等8項核心領域，均拿下六都第一。
衛生局長曾梓展指出，此次獲獎是衛生局團隊長期投入的成果，也反映市府在健康治理上的持續深化。未來將延續「幸福城市、台灣共榮」的施政主軸，推動智慧醫療與健康城市發展，打造兼具宜居與韌性的生活環境。
衛生局說明，近年以「全齡守護」為核心策略，逐步建構涵蓋各生命階段的健康支持體系。從母嬰照護與幼兒篩檢出發，延伸至青少年心理健康支持，再到成人預防保健與癌症篩檢，強化早期發現與介入機制；同時持續擴展長照服務網絡與失智友善政策，提升高齡者在地安養品質。
市府也導入科技治理概念，建置食安智慧雲平台，強化食品安全資訊透明與即時應變能力，並推動全方位藥事服務體系，提升用藥安全把關機制，逐步形成從預防、照護到安全管理的完整健康治理鏈。
衛生局強調，未來將持續以「從搖籃到搖椅」為目標，深化跨局處整合與社區連結，讓健康政策更貼近民眾需求，朝向兼具效率、公平與永續的健康城市典範邁進。
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