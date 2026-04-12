彰化環保淨零嘉年華登場 宣導明年機車定檢通知將全面E化

彰化縣政府今天在成美文化園舉辦「彰化縣環保淨零嘉年華」活動，王惠美說，縣府推動各項減碳政策，包括明年起機車定檢將全面e化通知，落實無紙化；而彰化在環境部考核也勇奪全國第一，希望藉由嘉年華活動繼續宣導淨零排放政策，落實在大家日常生活中。

彰化縣政府與成美文化園、頂新和德文教基金會、彰化縣機車商業同業公會、台灣智慧移動產業協會等單位今天合辦「彰化縣環保淨零嘉年華，e起淨零彰化GO好」活動，安排各項環保闖關活動，上午有電動機車組裝工坊、小小電動機車騎士駕訓班、氣候調適桌遊，下午還有環境教育繪本舞台劇及播放環教電影。

王惠美說，落實環保需從「食衣住行育樂」各方面著手，依據溫室氣體排放量盤查資料，彰化縣2023年相較2018年，已減少約96萬公噸二氧化碳當量（CO2e），相當於種植約5100萬棵樹。全縣有超過9成5村里參與低碳永續家園，銀級認證數為六都外第一，表現穩居全國前段班。

王惠美說，另一項大突破是2024年7月起，彰化縣推動破袋檢查政策，已減少垃圾量逾4.6萬公噸，相當於減少約1.5萬車次垃圾清運。因此彰化縣於環境部2024年度考核榮獲7項特優及3項優等，勇奪全國第一。在綠色運具推動上，電動機車數量較2018年也成長12倍，名列全國前4。

彰化環保局也推動二手物募集，今天將「募集循環良所」移師活動現場，王惠美說，民眾可帶家中閒置物品參與「以物易物」及「資收兌換」。並有再生家具與家電展售區，實踐資源循環再利用。

成美文化園執行長薛樂山表示，成美文化園區在過去12年一直推動環保、淨零、低碳的綠生活。近期也獲得「中華民國景觀大賽」優勝獎章及環境教育認證，園區將繼續當環境教育推手。

彰化地檢署主任檢察官高如應表示，今天活動是落實「無塑生活」典範，環保應從源頭做起，透過少用甚至不用塑膠袋，減少垃圾，就是對地球環境最有力的支持。

彰化縣環保局長江培根說，明年起機車定檢將全面e化通知，今年將會加強宣導，落實無紙化通知後，可以減少郵差送信、減少郵資、減少用紙，對節能減碳大有幫助。

彰化縣政府今天在成美文化園舉辦「彰化縣環保淨零嘉年華」活動，吸引許多親子參加 。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府今天在成美文化園舉辦「彰化縣環保淨零嘉年華」活動，也展現彰化近年推動減碳成果。記者林宛諭／攝影