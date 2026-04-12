快訊

陸釋10項利多 商總：對台灣經濟會有很大幫助

美伊談判破局後首發文！川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

別只顧食材新鮮度…營養師揭免洗筷、湯匙恐怖污染源 3招教你安心吃

聽新聞
0:00 / 0:00

廣亮慈善會39年首次選出女理事長 黃秀琴：手雖是黑的但心是紅的

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中華民國廣亮慈善會上午舉辦「愛心凝聚」的年度餐會聯誼活動，成員們聚集一堂。記者黃寅／攝影
中華民國廣亮慈善會上午舉辦「愛心凝聚」的年度餐會聯誼活動，成員們聚集一堂。記者黃寅／攝影

中華民國廣亮慈善會上午舉辦「愛心凝聚」的年度餐會聯誼活動，席開250桌，同時協助其他弱勢團體義賣。該會成立39年，會員3萬餘人，是中部的大型慈善組織，且多由黑手企業主組成，今年並首次選出女性理事長黃秀琴。她說，我們「手雖是黑的，但心是紅的」並一起為社會的弱勢族群盡一己之力。

黃秀琴在台中市東區經營鑫鵬工業公司，另包括大里工業區廠協會榮譽理事長許長發、太平工業區廠協會總幹事許維獎、金進億營造董事長戴儲賢、益鈜企業副總經理陳金聖、立昌人力仲介總經理陳亦楚和台中郵局業務襄理黃建銘等人都與會。民進黨市議員參選人曾咨耀因父親曾朝榮曾協助該會成立，今也到場。

黃秀琴說，該會服務全台灣，現有13個分區，會員人數達3萬餘人，共同投入社會關懷，從事「急難救助、關懷救濟、認養清寒兒童、愛心獎助學金」等公益活動，多年來受幫助的家庭已達百萬戶，認養清寒兒童計有10多萬人。

去年亦由號召幹部協助花蓮馬太安溪賑災款項達269萬元，並由當年度理事長江進杉帶領會務幹部親自走訪花蓮捐助受災戶125戶，直接將善款交給災民手中。

她說，在社會的角落裡，仍有許多家庭正面臨生活困境，廣亮慈善會每年固定舉辦端午、中秋及冬令愛心活動，每次發放5百至6百戶的低收入弱勢家庭及弱勢團體，每戶補助現金3千元及物資一批，協助免於生活困頓。

她說，她擔任首次的女性理事長，懷著無比感動、感謝與感恩的心情與大家共同來見證這場充滿愛與力量的「愛心凝聚餐會」活動「以善為志、為愛前行」為主軸，希望透過大家的力量，一起關懷低收入家庭、急難救助家庭以及長期認養兒童的需求。

廣亮婦聯隊成員張翊筠回憶，國中時期因家庭突發變故，受到廣亮慈善會的救助與關懷，感受到廣亮人滿滿的溫暖，因此後來與先生同時加入廣亮慈善會會員，並積極參與廣亮各項愛心活動，以實際行動回饋社會。

中華民國廣亮慈善會上午舉辦「愛心凝聚」的年度餐會聯誼活動。記者黃寅／攝影
中華民國廣亮慈善會上午舉辦「愛心凝聚」的年度餐會聯誼活動。記者黃寅／攝影

中華民國廣亮慈善會上午舉辦「愛心凝聚」的年度餐會聯誼活動，今年並首次選出女性理事長黃秀琴。記者黃寅／攝影
中華民國廣亮慈善會上午舉辦「愛心凝聚」的年度餐會聯誼活動，今年並首次選出女性理事長黃秀琴。記者黃寅／攝影

中華民國廣亮慈善會上午舉辦「愛心凝聚」的年度餐會聯誼活動，民進黨市議員參選人曾咨耀（中）亦與會。記者黃寅／攝影
中華民國廣亮慈善會上午舉辦「愛心凝聚」的年度餐會聯誼活動，民進黨市議員參選人曾咨耀（中）亦與會。記者黃寅／攝影

台中市

延伸閱讀

有溫度的祝福！十大助童公益團體揭曉 兒童節最暖選擇

相關新聞

因應客運駕駛短缺檢討重疊路線 中市20條公車路線明起調整上路

因應客運駕駛短缺與路線重疊，台中市交通局4月13日起優化山城與海線公車路網，調整90、91等20條公車路線的班次與動線，讓班次間距更為均衡，各路廊轉乘更為便利；此外，交通局235路明起退場，由218路替代進駐豐原區成功路服務，以便利神岡區民前往豐原果菜市場與大型量販商場。

影／南瓜生長期雨水少反有利結果 中社花市南瓜隧道南瓜秀

南瓜生長期雨水少反有利結果，台中市中社觀光花市的南瓜園今年南瓜結果率佳，各式觀賞南瓜現正結果掛滿瓜棚如南瓜隧道，今天假日吸引許多國內外遊客欣賞。

彰化縣萬人健檢今起跑 當場完成兩篩檢現領健康禮券

彰化縣「萬人健檢」邁入第二十二年，今年第一場次從國立永靖高工起跑，符合篩檢資格者完成指定項目篩檢，最多獲得700元健康禮券，但今到場接受篩檢的近千名民眾更多是關心自己健康狀況，每做完一項檢查不忘詢問「報告什麼時候出來？」

背國旗征戰全世界！我國好手黃芳勇奪飛行傘定點積分「世界冠軍」

台灣飛行運動傳捷報！48歲的飛行傘好手黃芳（台號：曼陀羅），近日正式登頂FAI國際航空聯合會2025年世界積分排名「無動力飛行傘定點女子組」世界第一。黃芳自2021年接觸飛行傘以來，短短5年內憑藉驚人毅力，從初學者躍升為世界頂尖選手，被譽為飛行運動界的「最速成長傳奇」。

建國市場氣爆 中市府終止涉事攤商契約依法求償

據中市府調查，建國市場3月瓦斯氣爆鋪位攤商未依規定正確使用桶裝液化石油氣設備，導致洩漏引爆，毀損16間店舖、電梯及公共設...

居民怒了！台中大里旱溪舊河道廢棄物未清又噴新的 環保局說話了

台中市大里區旱溪舊河道邊坡遭傾倒大量建築裝潢廢棄物，居民盼不到清運，又多了廢棄木板材，擔心發生火災、雨季來沖進河道釀災，昨聚集現場討說法。對此，環保局稽查大隊說明，已派員再次稽查，並將行文地檢署，若無保全證據需求，即要求相關人清理廢棄物復原環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。