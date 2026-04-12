廣亮慈善會39年首次選出女理事長 黃秀琴：手雖是黑的但心是紅的

中華民國廣亮慈善會上午舉辦「愛心凝聚」的年度餐會聯誼活動，席開250桌，同時協助其他弱勢團體義賣。該會成立39年，會員3萬餘人，是中部的大型慈善組織，且多由黑手企業主組成，今年並首次選出女性理事長黃秀琴。她說，我們「手雖是黑的，但心是紅的」並一起為社會的弱勢族群盡一己之力。

黃秀琴在台中市東區經營鑫鵬工業公司，另包括大里工業區廠協會榮譽理事長許長發、太平工業區廠協會總幹事許維獎、金進億營造董事長戴儲賢、益鈜企業副總經理陳金聖、立昌人力仲介總經理陳亦楚和台中郵局業務襄理黃建銘等人都與會。民進黨市議員參選人曾咨耀因父親曾朝榮曾協助該會成立，今也到場。

黃秀琴說，該會服務全台灣，現有13個分區，會員人數達3萬餘人，共同投入社會關懷，從事「急難救助、關懷救濟、認養清寒兒童、愛心獎助學金」等公益活動，多年來受幫助的家庭已達百萬戶，認養清寒兒童計有10多萬人。

去年亦由號召幹部協助花蓮馬太安溪賑災款項達269萬元，並由當年度理事長江進杉帶領會務幹部親自走訪花蓮捐助受災戶125戶，直接將善款交給災民手中。

她說，在社會的角落裡，仍有許多家庭正面臨生活困境，廣亮慈善會每年固定舉辦端午、中秋及冬令愛心活動，每次發放5百至6百戶的低收入弱勢家庭及弱勢團體，每戶補助現金3千元及物資一批，協助免於生活困頓。

她說，她擔任首次的女性理事長，懷著無比感動、感謝與感恩的心情與大家共同來見證這場充滿愛與力量的「愛心凝聚餐會」活動「以善為志、為愛前行」為主軸，希望透過大家的力量，一起關懷低收入家庭、急難救助家庭以及長期認養兒童的需求。

廣亮婦聯隊成員張翊筠回憶，國中時期因家庭突發變故，受到廣亮慈善會的救助與關懷，感受到廣亮人滿滿的溫暖，因此後來與先生同時加入廣亮慈善會會員，並積極參與廣亮各項愛心活動，以實際行動回饋社會。

中華民國廣亮慈善會上午舉辦「愛心凝聚」的年度餐會聯誼活動。記者黃寅／攝影

中華民國廣亮慈善會上午舉辦「愛心凝聚」的年度餐會聯誼活動，今年並首次選出女性理事長黃秀琴。記者黃寅／攝影