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因應客運駕駛短缺檢討重疊路線 中市20條公車路線明起調整上路

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市交通局4月13日起優化山城與海線公車路網，調整90、91等20條公車路線的班次與動線。圖／台中市政府提供
台中市交通局4月13日起優化山城與海線公車路網，調整90、91等20條公車路線的班次與動線。圖／台中市政府提供

因應客運駕駛短缺與路線重疊，台中市交通局4月13日起優化山城與海線公車路網，調整90、91等20條公車路線的班次與動線，讓班次間距更為均衡，各路廊轉乘更為便利；此外，交通局235路明起退場，由218路替代進駐豐原區成功路服務，以便利神岡區民前往豐原果菜市場與大型量販商場。

交通局指出，經由數據分析與實地評估，重新檢視各路線運量需求、班次密度與轉乘銜接情形，重新規劃「豐原-東勢-和平」、「豐原-清水-梧棲」、「豐原-大甲-大安」3大路廊服務班次，將班次安排更為均衡，並降低各路廊轉乘候車時間，帶動整體公車運行效率。

交通局長葉昭甫表示，豐原客運服務範圍涵蓋東勢、和平、清水、梧棲、大甲及大安等地，但近年因客運駕駛人力結構變化，加上運輸需求型態轉變，市府持續輔導業者運用路網優化與班次調整，確保公共運輸服務穩定不中斷。

交通局表示，4月13日起，台中市針對90、91等多條公車路線調整班次與動線，避免資源重疊，減少各路廊轉乘候車所需時間，提升整體運輸效率與服務品質。

此外，因圓環路周邊已有多條替代路線，235路將於同日退場，交通局同步規劃配套措施，成功路沿線「豐原果菜市場」、「豐原勞保局」及「成功圓環西路口」等3處公車招呼站，將由218路公車進駐服務，維持服務不間斷，神岡區厚生路、豐洲路民眾更可因此搭乘公車直達豐原果菜市場、家樂福等大型量販賣場，強化神岡區生活機能。

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