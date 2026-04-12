因應客運駕駛短缺檢討重疊路線 中市20條公車路線明起調整上路

彰化縣「萬人健檢」邁入第二十二年，今年第一場次從國立永靖高工起跑，符合篩檢資格者完成指定項目篩檢，最多獲得700元健康禮券，但今到場接受篩檢的近千名民眾更多是關心自己健康狀況，每做完一項檢查不忘詢問「報告什麼時候出來？」

2026-04-11 19:29