國道3號銜接國道4號往神岡方向匝道封閉 部分車道施工

高速公路局中區養護工程分局表示，4月20日上午9時至4月24日中午12時，國道3號銜接國道4號往神岡方向匝道封閉部分車道施工。

為辦理國道3號銜接國道4號往神岡方向匝道伸縮縫施工作業，高速公路局中區養護工程分局訂4月20日上午9時至4月22日中午12時，封閉國道3號南向銜接國道4號往神岡方向0k-0.6k右側匝道，4月22日中午12時至4月24日中午12時封閉國道3號南向銜接國道4號往神岡方向0k-0.6k左側匝道。

施工期間行經該路段用路人，可提前從大甲交流道駛出改道避開壅塞路段，建議改道路線，國3大甲交流道駛出，右轉甲后路往西北行駛，左轉改接水源路往西南行駛，左轉改接中山路一段往西行駛，左轉改接順天路往西行駛，左轉接中山路一段(台1線)往南行駛，右轉改接臨港路七段(台17線)，最後右轉上國道4號往神岡方向行駛。

高速公路局中分局提醒，駕駛人行經交通管制區域請減速慢行，並依既有指示牌面及施工單位所設牌面行駛，另請遵守管制人員導引，以確保行車安全及施工順利。